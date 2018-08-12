美維吉尼亞種族悲劇1周年 白人至上團體再示威 華府警方嚴陣以待

2018年08月12日 21:51 中時 蔡鵑如

1年前的今天，大批種族主義者和新納粹在美國維吉尼亞州夏綠蒂維爾的遊行，演變成暴力死亡騷亂，事發後言論偏向白人至上主義者的總統川普，頓時成為眾矢之的。11日動亂周年前夕，正在新澤西州進行工作渡假的川普發推文，呼籲全國團結，譴責所有形式的種族主義和暴力。

川普寫道，「1年前夏綠蒂維爾的騷亂，釀成無意義的死亡和分裂，我們做為一個國家，必須團結一心。我譴責所有形式的種族主義和暴力行動。祝所有美國人和平！」

去年8月12日，白人至上主義者、新納粹份子齊集夏綠蒂維爾舉行「右派團結遊行」示威活動，抗議該州擬拆除南北戰爭南方邦聯李將軍雕像的計畫。不過示威活動引來抗議群眾，兩造人馬爆發衝突。新納粹份子菲爾茲駕車高速衝撞對方人群，造成抗議民眾海耶女士死亡，另有多人受傷。2名州警則在空中巡邏時，因直升機墜毀殉職。

但針對這場因種族仇恨引爆的騷亂，川普卻稱雙方都應各打五十大板，且他認為雙方陣營都有暴力分子，也都有很好的人，招來排山倒海的批評聲浪。

去年發起這場遊行的主辦者，日前已向美國國家公園管理局申請獲准，12日在白宮北側的拉法葉廣場舉行約400人的「右派團結遊行2」。為了反制他們，反種族主義團體「立即行動阻止戰爭暨終止種族歧視聯盟」（ANSWER Coalition），也得到許可在同地集會，該聯盟已號召數千人共襄盛舉，並揭櫫目的為「華盛頓特區沒有新納粹，沒有3Ｋ黨。」另有多個團體，也在華府辦聚會反制白人種族主義者。為避免立場不同陣營擦槍走火，華盛頓特區和國家公園管理局警方，在雙邊活動區域架起圍籬並封閉道路。維州和夏市也分別宣布進入緊急狀態。

(中時 )