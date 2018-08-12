美維吉尼亞種族悲劇1周年 白人至上團體再示威 華府警方嚴陣以待

美國維吉尼亞州夏綠蒂維爾市種族動亂今天滿周年，群眾11日在維吉尼亞大學校園舉行紀念集會，呼籲以團結代替仇恨。(美聯社)

友善列印
中時

1年前的今天，大批種族主義者和新納粹在美國維吉尼亞州夏綠蒂維爾的遊行，演變成暴力死亡騷亂，事發後言論偏向白人至上主義者的總統川普，頓時成為眾矢之的。11日動亂周年前夕，正在新澤西州進行工作渡假的川普發推文，呼籲全國團結，譴責所有形式的種族主義和暴力。

川普寫道，「1年前夏綠蒂維爾的騷亂，釀成無意義的死亡和分裂，我們做為一個國家，必須團結一心。我譴責所有形式的種族主義和暴力行動。祝所有美國人和平！」

去年8月12日，白人至上主義者、新納粹份子齊集夏綠蒂維爾舉行「右派團結遊行」示威活動，抗議該州擬拆除南北戰爭南方邦聯李將軍雕像的計畫。不過示威活動引來抗議群眾，兩造人馬爆發衝突。新納粹份子菲爾茲駕車高速衝撞對方人群，造成抗議民眾海耶女士死亡，另有多人受傷。2名州警則在空中巡邏時，因直升機墜毀殉職。

但針對這場因種族仇恨引爆的騷亂，川普卻稱雙方都應各打五十大板，且他認為雙方陣營都有暴力分子，也都有很好的人，招來排山倒海的批評聲浪。

去年發起這場遊行的主辦者，日前已向美國國家公園管理局申請獲准，12日在白宮北側的拉法葉廣場舉行約400人的「右派團結遊行2」。為了反制他們，反種族主義團體「立即行動阻止戰爭暨終止種族歧視聯盟」（ANSWER Coalition），也得到許可在同地集會，該聯盟已號召數千人共襄盛舉，並揭櫫目的為「華盛頓特區沒有新納粹，沒有3Ｋ黨。」另有多個團體，也在華府辦聚會反制白人種族主義者。為避免立場不同陣營擦槍走火，華盛頓特區和國家公園管理局警方，在雙邊活動區域架起圍籬並封閉道路。維州和夏市也分別宣布進入緊急狀態。

(中時 )

美同意歸還1901年從菲律賓搶走的… 美偷飛機墜亡男子身份確認：受同…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。