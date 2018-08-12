俄專家：中國仿效俄先鋒綜合體製成星空-2飛行器

2018年08月12日 21:46 中時電子報 盧伯華

中國發表乘波體高超音速飛行器「星空-2」火箭試驗

俄國軍事專家認為，中國日前發表的乘波體高超音速飛行器「星空-2」火箭，與過去中國曾試驗過的高超音速飛行器屬於不同類型，這次試驗的「星空-2」是一種可以用作彈道導彈頭部的高超音速滑翔器（hypersonic glide vehicle, HGV），很明顯地是仿效俄國的「先鋒」綜合體，未來將由東風-17彈道導彈搭載運用。

俄國軍事專家瓦西里．卡申接受衛星通訊社訪問時表示，中國日前首次成功試飛乘波體高超音速飛行器「星空-2」火箭，證明共軍自主研發的高超音速武器方面已獲得重大成就。

星空-2試射畫面。（圖／央視新聞聯播）

不過很明顯地，卡申說，中國在效仿俄羅斯「先鋒」(Avangard)綜合體的例子，要為本國彈道導彈配備高超音速彈頭，以提高其突破敵方反導系統的能力。眾所周知，東風-17中程彈道導彈就是為此目標專門研發的，但類似裝備可能也會用於洲際彈道導彈。

卡申說，俄國專家們幾年來一直在密切關注高超音速武器領域的競賽。高超音速滑翔器的載體是彈道導彈，它以高超音速在軌道末段進行可控飛行。高超音速滑翔器可能沒有自帶發動機裝置，因為彈道導彈確保它們將加速到必要水平。其中俄國研發「先鋒」綜合體可能是首個系列生產的高超音速滑翔器，它將被用在Ur-100UTTX（北約代號：SS-19，短劍）洲際彈道導彈上，未來新型薩爾馬特(Sarmat)洲際彈道導彈也將採用先鋒綜合體。

星空-2火箭與中國先前製造的類似高超音速飛行器的差異，在於它採用的是空氣動力設計，因此亦可被稱作高超音速巡航導彈，屬於特殊設計的滑翔器，可利用因自身因高超音速飛行而出現衝擊波的上升力做高超音速飛行。

卡申指出，星空-2火箭裝備有超音速衝壓式空氣噴射發動機，中國研發類似發動機的消息在近幾年才為人所知，其中涉及較艱難的技術問題，即便能成功試飛也不能保證可以列裝服役。美俄兩國都花了幾十年的時間做類似的研究，但故障、事故和可靠性問題頻發，以至於目前還沒有取得成果。

世界上首個進入戰鬥值勤超高音速武器是俄國「匕首」(Kinzhal )巡航導彈，其實是改良的「伊斯坎德爾」(Iskander)彈道導彈。中國方面也有類似項目正進行研究，例如在轟-6K上裝備改良型東風-21型彈道導彈。相較於這種笨重的系統，星空-2的搭載平台要靈活得多。中國這次試驗雖然證明其技術上有長足進步，但在導彈列裝軍隊之前，仍有漫長的道路要走。

(中時電子報)