亞運》下半場守不住荷裔射手 男足0比4負印尼

2018年08月12日 21:57 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中華男足首戰死守0比0逼和巴勒斯坦，12日再於雅加達亞運迎戰東道主印尼，上半場面對10次射門仍能力保不失。可惜第67分鐘大門仍被前鋒利利帕利（Stefano Lilipaly）頭槌頂開，9分鐘內讓這位荷裔射手貢獻2進球1助攻，包括一次倒掛金鉤破門，終以0比4不敵印尼，吞下本屆首敗。

中華隊輸球後戰績1和1負，在A組僅優於2連敗的寮國，暫居第4，巴勒斯坦12日以2比1逆轉擊敗寮國，1勝1和占據A組龍頭，印尼、香港同為1勝。

中華隊維持首戰巴勒斯坦的先發11人，上半場兩翼防線雖屢次被印尼突穿，門前險象環生，所幸門神潘文傑依然神勇，在上半場上演3次精彩撲救，力保不失。中華隊則有兩次絕佳的機會，可惜第17分鐘無人盯防的隊長陳庭揚在禁區內射門偏出，第31分鐘陳昭安轉身打門則被印尼後衛擋掉。

印尼作為東道主，男足比賽有備而來，除了有母親為荷蘭人、踢過荷蘭青年隊，2013年才開始替印尼踢國際賽的利利帕利，還有巴西歸化前鋒柯斯塔（Alberto Gonçalves da Costa），兩人也在下半場帶給中華隊麻煩。

第67分鐘印尼獲右前場自由球，哈里亞迪（Febri Hariyadi）左腳開球吊到近柱，助攻利利帕利頭槌破門。落後的中華隊試圖搶攻，但4分鐘後被印尼反越位成功，利利帕利殺入禁區右側橫傳，助攻柯斯塔跟進破門。

第74分鐘，中華隊中路送出漂亮穿越球，游家煌成單刀之勢，卻被出擊的門將阿西亞薩（Andritany Ardhiyasa）犯規撞倒，結果巴林籍裁判竟然只給黃牌警告。中華隊這次攻擊吃了悶虧，兩分鐘後印尼快攻左路吊中，利利帕利倒掛金鉤破門。

印尼在9分鐘內攻入3球，3天內連踢兩場的中華男足已經無力追分。替補的哈吉安托（Muhammad Hargianto）還在補時階段替印尼錦上添花，鎖定最終比分與東道主在本屆亞運的第1勝。

(中時電子報)