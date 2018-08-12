籃球》摩曼頓天王盃三對三落幕 小甜心首創3連霸

「鳥仔」許智超的兒子許祐瑋特別從美國返台時參賽。(大漢行銷提供)

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中時電子報
2018摩曼頓天王盃三對三籃球賽完美落幕。(大漢行銷提供)

2018摩曼頓天王盃三對三籃球賽全國總決賽12日於台大體育館(舊館)火熱登場，共803隊、超過2000位球員參與預賽挑戰，北、中、南3區共25支隊伍進入全國總決賽殿堂爭取最高榮耀，賽事精彩刺激，「鳥仔」許智超之子許祐瑋榮獲殿軍，「小甜心」首創女子組3連霸。

大專社會組場上出現1位高大健壯的球員，擁有標準投籃姿勢，頻頻切入籃下及奮力拚搶籃板，成為天王盃總決賽的焦點人物，他是許智超之子許祐瑋，目前在美國就讀Lee Acdemy高中的他，也在暑假回台期間，與國中死黨一同報名天王盃賽事，並成功闖進全國總決賽。

許祐瑋表示，平常在台灣時間不多，答應與一群好友參加天王盃賽事，沒想到會晉級總決賽，爸爸在早上也傳訊息替他加油。許祐瑋的爺爺許丕謀也來到天王盃場邊替孫子加油打氣，祖孫共同現身總決賽賽場。許爺爺表示，很喜歡看孫子打球，也鼓勵年輕人多報名籃球賽。

至於女子組冠軍賽上演精采對決，由「小甜心」對決「肚子大大」，「小甜心」展現配合多年的絕佳默契，最終以8比4成功封后。對於創下天王盃史無前例的3連霸霸業，隊員們賽後表示，明年還要再次參加，繼續創造連霸紀錄。

本屆獲得天王盃冠軍王者榮耀的隊伍為國中組「真的不夠粗」、高中組「喬丹不會飛」、女子組「小甜心」與大專社會組「小土愛生氣」。主辦單位共贈出新台幣價值18萬元好禮贈予各組前4名得獎隊伍。

(中時電子報)

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