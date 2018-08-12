林更新病歷遭外洩 婚姻狀況驚見「已婚」！

林更新、王麗坤戀情傳許久，已被認為是公開的秘密。（圖／翻攝自林更新、王麗坤微博）

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中時電子報
網友爆料林更新填個人信息時寫「已婚」。（圖／翻攝自微博）
林更新病歷疑遭外洩。（圖／翻攝自微博）

大陸男星林更新因演出《步步驚心》、《楚喬傳》人氣飆升，與大3歲的女星王麗坤多次被拍到約會，雖然兩人從未正面認愛，但已被認為是公開的秘密，頗受外界看好，最近網上則流傳一段林更新的病歷，在婚姻狀況一欄竟填「已婚」，造成熱烈討論。

最近有網友透露其室友在醫院實習，巧遇林更新去做手術，稱林更新是因鼻竇炎就診，而入院時，醫護人員需詢問患者婚育史，沒想到林更新竟在婚姻狀況一欄寫「已婚」，該網友還附上「林更新」的患者病歷，資訊裡，姓名、年齡和部分地址都與他相符，尤其「已婚」讓人眼睛一亮，引來網友瘋猜難道林更新和王麗坤已經秘密結婚？

林更新和工作室發聲斥醫院公開患者病歷資料，並強調信息有誤。（圖／翻攝自微博）

不過，該訊息一曝光，網友則痛罵爆料者缺失職業道德，紛紛留言「沒醫德」、「這是個人信息，犯罪了吧」、「醫院隨意透露病人隱私是不是違反規定啊？涉事人員要擔責任吧」，同時也有人懷疑該病歷是造假，在網上掀起熱議。

對此，林更新稍早在微博親自回應，証實自己的確在住院沒錯，但也痛斥：「個別無良醫務人員公開病人病歷資料。」而工作室隨後也跟著發文澄清，強調林更新未婚，並稱醫院在未詢問婚姻狀況的情況下，「擅自填寫婚姻狀況，而且信息有誤」，將會對醫院保留法律追訴責任。

(中時電子報)

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