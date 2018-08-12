美偷飛機墜亡男子身份確認：受同事歡迎的好丈夫

2018年08月12日 23:17 中時電子報 盧伯華

地平線航空遭偷竊飛機的驚險飛行

美國西雅圖機場航空公司地勤員工羅素(Richard Russell)偷開一架未載客的飛機墜毀身亡後，他的人際關係也讓許多人感到驚奇，從同事與家人、朋友口中發現，他不愛說話，但熱情而富同情心，很受同事喜愛，而且是經常與妻子旅行的好丈夫。

美國有線電視新聞網(CNN)報導稱，偷開飛機的人員是29歲的地平線航空公司地勤人員理查．羅素(Richard Russell)。他在偷竊了一架客機並私自起飛後，引發機場疑為恐怖活動，隨後軍機出動對飛機進行攔截，機場其他飛機因此遭停飛。飛機飛行了90分鐘後在距離機場40公里的凱特隆島(Ketron Island)墜毀，羅素亦獲證實在墜機時死亡。

外媒指出，羅素在機場的工作是裝卸行李、引導飛機停靠以及為機身除冰，在地平線航空公司已有三年。

英國廣播公司(BBC)報導稱，羅素同事說他是一個深受同事歡迎的人，平時不愛說話，不懂得開飛機，在與空管人員的談話中，他表示無意傷害任何人，並向所愛的人道歉。他的家人向媒體表示，簡直無法相信電視中駕駛客機的男子會是比伯（Beebo，家人對羅素的暱稱），「他是一個熱情、富有同情心的人，也是一個忠實的丈夫。」

根據羅素為大學同學設立的網頁指出，他住在華盛頓州薩姆納(Sumner)。他本人在社群網站貼文上顯示，他喜歡趁工作之便到世界各地旅行，也經常帶著妻子同行。

CNN指出，調查人員在周六啟程前往墜機現場，尋找飛機的黑匣子和遇害人員的遺骸。此事也驚動白宮，新聞發言人桑德斯11日向媒體表示，美國總統川普得知有關飛機被盜的消息，同時關注事態發展。

(中時電子報)