文化快遞》2018亞當計畫 亞太多元網絡×亞洲國際場館結盟×當代藝術能量匯聚

2018年08月13日 00:00 中時電子報 臺北表演藝術中心

「亞洲當代表演網絡集會（Asia Discovers Asia Meeting for Contemporary Performance，ADAM）」（以下簡稱「亞當計畫」），2017年由臺北表演藝術中心發起，為匯聚亞太地區藝術家、場館與藝術節夥伴，打造全新交流網絡，並以「藝術家跨國發展創作」為訴求。今年年會將於8月30日至9月2日於臺北市客家文化主題公園舉辦，透過「藝術家實驗室」作為平臺，開啟亞洲各地藝術家跨界與跨域合作之可能，也藉由「新作探索」及「交流與論壇」等單元，分享新創展演節目、交流表演藝術趨勢議題。

2017年亞當計畫藝術家交流論壇。（攝影／林敬源）

亞當計畫「藝術家實驗室」2017年首次舉辦，建構媒合亞洲青年藝術家的平臺，經過一年的孵育，已有多項成果備受期待。第2屆的「藝術家實驗室」加入了香港西九文化區、新加坡濱海藝術中心、澳洲Performance Space及紐西蘭Creative NewZealand等4個國際夥伴單位，並各自選送青年藝術家來臺參與，將是亞當計畫締結國際聯盟的開端。另外，今年「藝術家實驗室」邀請臺灣藝術家黃鼎云及泰國藝術家陳業亮（Henry Tan）擔任客席策展，2位皆是第一屆的亞當實驗室藝術家，今年將以「表演性：曖昧、模糊、間隙」為題，從藝術家身分與創作實踐的叩問作為起點，透過身分認同、生活實踐、展演空間構成要素、觀眾參與的必要性等，描繪與激盪表演的各種可能。

此外，今年臺北藝術節《島嶼酒吧》演出，集結來自日本、香港、越南、緬甸、菲律賓及臺灣藝術家共同創作，即由2017年亞當計畫「藝術家實驗室」中發展而來。今年「藝術家實驗室」的駐地藝術家公開徵募，收到全球178位各種創作領域的藝術家投件報名，最後甄選出12位藝術家，將與4位國際夥伴單位選送之藝術家，一同參與「藝術家實驗室」駐地創作計畫，並於年會期間進行駐地創作呈現。

2018亞當計畫

時間│8/15～9/2

網址│adam.tpac-taipei.org

(中時電子報)