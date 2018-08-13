如此為人師表！誘拐25男童免費打電玩「清槍」後才能回家

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

北部地區一所私立高中男老師，涉嫌誘騙無知的國小男童到自家「打電腦」，趁機猥褻男童下體「打手槍」，受害男童多達25人，這名違背師道的男師竟然還在法庭上辯稱，「不知道與未滿14歲少年性交也有罪」！

檢警調查，這名狼師不顧為人師表身份，去年2月初，利用遊戲內的聊天室，隨機找國小玩家攀談，與一名還在國小男童交談甚歡，他得知小學童家人不給他玩電腦。狼師騙稱我家有免費的電腦跟網路任你玩，誘騙小男生假日到他家打電玩，當學童準備回家時，狼師露出真面目，把男童的褲子及內褲脫下，手撫摸小男童生殖器，直到射精得逞。

狼師食髓知味後，接著用相同的方法誘騙小男童到家裡打遊戲後，離去前替小男童打手槍得逞。直到有名受害男童回家後，家長覺得小孩經常藉故假日不在家的怪異行為，追問下使知遭到男師誘拐並猥褻，家長憤而報案才曝光。

據《三立新聞》報導，方掌握事證後前往被告家中，狼師見到警方上門，態度顯得平淡，向警方供稱，「我就是想滿足自己的性渴望」。案件到了法院，甚至狡辯：「我當時雖然是老師，但只知對於未滿14歲的異性進行性交、猥褻的行為違法，對於同性，沒那麼多認知」。

誇張的狼師，除了說出不知與未滿14歲少年性交有罪這種鬼話之外，原本表示願意賠償被害人，但每個人只有3萬元的額度，甚至拒絕先付部分賠償金，根本毫無做錯事和解的誠意，因此在刑事部分，判他應執行28年，而民事部分，25位被害人的其中12位家長提出附帶民事賠償，法官則判狼師應賠償710萬元，可上訴。

(中時電子報)

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