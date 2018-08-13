糙米比較健康養生？中醫建議這些人應該選吃「白飯」

糙米比較健康養生？中醫建議這些人應該選「白飯」。（圖/達志影像）

友善列印
中時電子報
外食族講求營養均衡，會將白飯主食改為選擇五穀飯、糙米飯替代。（圖／shutterstock）

現代人注重養身與減肥，因為相信主流都說白飯不要吃太多，常會將三餐的白米飯代換成吃糙米、燕麥飯、十穀米、紅藜等，但是「俏女巫的草藥秘方」中醫師表示，不要怕吃白飯，由其是消化能力較差的人，吃糙米時，身體要耗費較多能量。

香港(中國)中醫師孔醫師曾深圳執業，嫁來台灣後目前都在台灣教學，她最近在臉書粉絲專頁「俏女巫的草藥秘方」發表，破解「糙米飯、燕麥...真的養生又健康嗎」的迷思。

孔醫師說，同樣的能量去消化白米與糙米，如果白米要用半小時消化，那糙米需則要1小時比較久的時間，因此也有許多人認為糙米飯比較有飽足感，適合拿來減肥。也有很多人覺得糙米及燕麥纖維多，可以幫助消化排便，但從中醫的角度來看，是因纖維不好消化，使得消化時間較長。

吃糙米等對於脾胃消化能力差的人來說，反而更會造成身體的負擔。身體用同樣的能量去消化白米和糙米，糙米的時間較久；白米較快消化，省下來的能量不需再供消化使用，就可以供身體其他部分使用，像是運動、保暖、動腦等等。

孔醫師補充，除非你是能量過多的體質，不然身體想要保養好的關鍵在於「別讓身體消耗太多能量」，能量保存不過度消耗，就能讓整個人體力充沛。當有外邪病毒時，沒有足夠能量的人比較容易感染或發病，能量就像是體內軍隊一樣能抵抗外敵，所以飲食上的保養，要以「好消化」為原則才正確。對於脾胃虛弱、消化不佳的人（包括容易腹瀉、便秘、肚子易脹、食慾不佳者）來說，原本能量就比一般人少，建議更應該要選擇吃白米飯。

(中時電子報)

2外國人裸上身躺馬路做日光浴 網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。