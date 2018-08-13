糙米比較健康養生？中醫建議這些人應該選吃「白飯」

2018年08月13日 00:02 中時電子報 林郁庭

外食族講求營養均衡，會將白飯主食改為選擇五穀飯、糙米飯替代。（圖／shutterstock）

現代人注重養身與減肥，因為相信主流都說白飯不要吃太多，常會將三餐的白米飯代換成吃糙米、燕麥飯、十穀米、紅藜等，但是「俏女巫的草藥秘方」中醫師表示，不要怕吃白飯，由其是消化能力較差的人，吃糙米時，身體要耗費較多能量。

香港(中國)中醫師孔醫師曾深圳執業，嫁來台灣後目前都在台灣教學，她最近在臉書粉絲專頁「俏女巫的草藥秘方」發表，破解「糙米飯、燕麥...真的養生又健康嗎」的迷思。

孔醫師說，同樣的能量去消化白米與糙米，如果白米要用半小時消化，那糙米需則要1小時比較久的時間，因此也有許多人認為糙米飯比較有飽足感，適合拿來減肥。也有很多人覺得糙米及燕麥纖維多，可以幫助消化排便，但從中醫的角度來看，是因纖維不好消化，使得消化時間較長。

吃糙米等對於脾胃消化能力差的人來說，反而更會造成身體的負擔。身體用同樣的能量去消化白米和糙米，糙米的時間較久；白米較快消化，省下來的能量不需再供消化使用，就可以供身體其他部分使用，像是運動、保暖、動腦等等。

孔醫師補充，除非你是能量過多的體質，不然身體想要保養好的關鍵在於「別讓身體消耗太多能量」，能量保存不過度消耗，就能讓整個人體力充沛。當有外邪病毒時，沒有足夠能量的人比較容易感染或發病，能量就像是體內軍隊一樣能抵抗外敵，所以飲食上的保養，要以「好消化」為原則才正確。對於脾胃虛弱、消化不佳的人（包括容易腹瀉、便秘、肚子易脹、食慾不佳者）來說，原本能量就比一般人少，建議更應該要選擇吃白米飯。

(中時電子報)