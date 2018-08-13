林口噴水池開放 逛Outlet也很消暑

林口乾式噴水池開放，吸引近千位家長帶孩子一起打水仗。（吳岳修攝）

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新北市議員蔡淑君準備了扭蛋機，讓小朋友開心扭蛋抽禮物。（吳岳修攝）

新北市林口區「廣停四」公園乾式噴水池12日正式開放，新北市議員蔡淑君精心安排一場小型園遊會慶祝，邀請醒吾科大表演藝術系五位老師到場熱舞，林口區公所也安排水車到場噴水製造水霧效果，讓現場近千位家長與小朋友玩得盡興又消暑， 蔡淑君也不顧形象，衝進噴水池與小朋友玩在一起，度過一個快樂清涼的星期天下午。

為避免豪大雨帶來水患，新北市府水利局在林口區設置28座滯洪池，總滯洪量達9萬1000立方公尺，預防突如其來暴雨可能對五股、泰山地區造成威脅，同時為了兼顧市民休閒去處，同步設計16座滯洪池公園，其中廣停四（文化廣場）公園廣場更設置乾式噴泉，最具特色。

乾式噴水池12日下午4時正式啟用，由於距離三井Outlet不到300公尺，吸引超過近千位逛街的家長帶著孩子來湊熱鬧，市議員蔡淑君配合舉辦慶祝園遊會，請來醒吾表科大五位老師熱舞助興，還在現場設置扭蛋機、QQ球、冰棒攤等攤位，讓民眾有吃有喝又有喝，區公所更調來水車充當「噴水怪獸」隔空灑水，製造出清涼水霧的效果，上百位大小朋友在噴泉中玩得不亦樂乎，尖叫與歡笑聲此起彼落。

林口區公所指出，噴水池啟動時間有兩個時段，每日上午11時到下午3時，每整點噴水10分鐘，及下午3時到晚間7時，每10分鐘噴水10分鐘，如遇天候不佳、節水期間，將視情況管制開放，區公所也呼籲禁止於噴水孔趴、躺、仰、坐等姿勢，12歲以下兒童還需父母陪同，避免發生危險。

(中時 )

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