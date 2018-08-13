台北》若開鍘高嘉瑜 綠議員黃向羣點出民進黨的下場

民進黨北市議員高嘉瑜。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

台北市長選戰白熱化，民進黨北市議員高嘉瑜被點名退黨，連同黨的副市長陳景峻、民政局長藍世聰、北市府顧問周榆修等人也成箭靶。民進黨北市議員黃向羣點出民進黨的下場：黨中央9月若真祭出黨紀，開鍘北市得票率第一的高嘉瑜，那麼，民進黨在內湖、南港區恐會掉1、2席市議員！

黃向羣指出，黨一定要有黨紀，但黨中央若真祭出黨紀，是不智的做法，用黨紀要求團結是沒辦法綁住人心的。民進黨中央要黨紀處分，應該想到的是，處分一個人，那個人背後還有人脈、政治影響力，整個南港區就只有一個民進黨籍里長邱碧珠，處分後要怎樣在南港區運作、動了邱碧珠還會不會有其他里長跳出來挺柯，這些有沒有評估，還是只是下意識舉手表決而已？

黃向羣不禁說，要動高嘉瑜更是離譜，她在2014年以北市第一高得票率（15．59％）當選市議員，若開除高嘉瑜，反而塑造了她的選戰英雄形象，再加上柯粉、淺綠的票灌給高嘉瑜，現在4席的南港、內湖區的民進黨市議員，恐僅能保住2、3席。他強調，黨一定要有黨紀，但不到最後關頭不應任意使用。

據中評網報導，黃向羣點出，選民是否認同高嘉瑜評市政的方式，應由她自己承擔，而非用黨紀處理。現階段，民進黨秘書長洪耀福、副秘書長徐佳青，或中常委，應先與市議員參選人一一真誠溝通，了解他們需要怎樣的協助，並說明希望如何配合姚文智打選戰，這樣才能聽到議員們的真心話，也只有先穩住市議員，才能凝聚黨員與支持者的心。

(中時電子報)

文章來源：中評網

蔡英文抵美禮遇 全程隨行媒體開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。