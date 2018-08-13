台北》若開鍘高嘉瑜 綠議員黃向羣點出民進黨的下場

2018年08月13日 04:19 中時電子報 黃麗蓉

台北市長選戰白熱化，民進黨北市議員高嘉瑜被點名退黨，連同黨的副市長陳景峻、民政局長藍世聰、北市府顧問周榆修等人也成箭靶。民進黨北市議員黃向羣點出民進黨的下場：黨中央9月若真祭出黨紀，開鍘北市得票率第一的高嘉瑜，那麼，民進黨在內湖、南港區恐會掉1、2席市議員！

黃向羣指出，黨一定要有黨紀，但黨中央若真祭出黨紀，是不智的做法，用黨紀要求團結是沒辦法綁住人心的。民進黨中央要黨紀處分，應該想到的是，處分一個人，那個人背後還有人脈、政治影響力，整個南港區就只有一個民進黨籍里長邱碧珠，處分後要怎樣在南港區運作、動了邱碧珠還會不會有其他里長跳出來挺柯，這些有沒有評估，還是只是下意識舉手表決而已？

黃向羣不禁說，要動高嘉瑜更是離譜，她在2014年以北市第一高得票率（15．59％）當選市議員，若開除高嘉瑜，反而塑造了她的選戰英雄形象，再加上柯粉、淺綠的票灌給高嘉瑜，現在4席的南港、內湖區的民進黨市議員，恐僅能保住2、3席。他強調，黨一定要有黨紀，但不到最後關頭不應任意使用。

據中評網報導，黃向羣點出，選民是否認同高嘉瑜評市政的方式，應由她自己承擔，而非用黨紀處理。現階段，民進黨秘書長洪耀福、副秘書長徐佳青，或中常委，應先與市議員參選人一一真誠溝通，了解他們需要怎樣的協助，並說明希望如何配合姚文智打選戰，這樣才能聽到議員們的真心話，也只有先穩住市議員，才能凝聚黨員與支持者的心。

(中時電子報)