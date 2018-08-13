悶熱！北部、東部36度高溫警示！各地陣雨 南台防大雨

今（13日）受低壓帶影響，各地天氣不穩定，易有陣雨。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

周一上班日，來看看天氣怎樣？今（13日）受低壓帶影響，各地天氣不穩定，各地易有陣雨，氣象局今早針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。不下雨時仍悶熱，氣象局也針對北部、東部等8縣市發布36度高溫警示。

氣象局今早針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天低壓帶影響，天氣不穩定，有局部大雨發生的機率，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及澎湖、金門沿海地區易有長浪；今日適逢年度大潮，西南部沿海低窪地區請慎防海潮淹水，請注意。

氣象局已針對北部、東部等8縣市發布36度高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

氣溫方面，雖有陣雨，但全台依舊悶熱，各地高溫約32～35度，今日日中午前後盆地、縱谷、近山區及河谷局部地區為高溫橙色或黃色燈號，有連續出現36度高溫的機率。氣象局已針對8個縣市發布高溫警訊，紫外線指數為過量甚至危險級，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

至於民眾關心的空氣品質，今日雲嘉南空品區、金門及馬祖為「橘色提醒(對敏感族群不健康)」等級，北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級。

(中時電子報)

今（13日）全台依舊悶熱，各地高溫約32～35度。（圖取自氣象局網頁）

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