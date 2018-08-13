美學、文創躍國際！Fresh Taiwan三征紐約禮品展

2018年08月13日 05:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

沖茶器、鳥籠無線音響、送子鳥系列玩具展創意！「Fresh Taiwan」讓世界看到台灣！北美禮品採購盛會「2018紐約禮品展」將於8月12日盛大登場，文化部今年以「Fresh Taiwan」台灣館形象連續第三次參展，帶領10家台灣文創品牌打入美國市場，同時展出新品牌與新品，成功引發美國市場對台灣設計的關注。專精美國博物館商店通路的Beyond123公司總經理Frank Yang特別引薦多家美國博物館商店代表參觀台灣館，可望促成更多台灣優質設計商品進入美國民眾的生活。

去年展出超吸睛咖啡冰滴系統的「bi.du.haev」幸福鍵公司，今年趁勝追擊，除了現場以全玻璃打造的冰滴系統製作咖啡試飲來聚集買家，還將推出新品TIPA沖茶器，在喝茶逐漸於歐美蔚為風潮的現在，預期可再度匯聚現場目光！奇意果國際的「HMM」品牌帶來Sqoop咖啡勺、Gaze手沖濾杯組和Mugr木柄杯，與幸福鍵聯手滿足日常咖啡沖煮需求。

除了咖啡器具，本次參展品牌面向多元！「Singular Concept」單挑概念工作室推出的Linear桌燈，獨特的細彎管設計是與台鐵電聯車體製造廠合作，以精密做工打造科技感十足的LED燈具。去年曾獲選大會永續主題展的「Studio Lim」濯濁有限公司，主打纖維木器系列杯墊與點心盤，使用設計師就讀英國皇家藝術學院時接觸到的環保亞麻纖維，加上台灣本地的漆器工藝製作而成，今年推出多款托盤新品，更能符合歐美民眾生活需求。

「eguchi toys」江口設計是由台灣女婿江口健太郎成立的兒童玩具品牌，由於和太太一起經營蒙特梭利幼兒園，產生了為孩子製作玩具的想法，精心製作的送子鳥系列玩具以木頭製成並漆上溫暖活潑的色彩，多次征戰各大展會都是現場人氣產品，今年更推出以故宮藏品郎世寧畫作為基礎的木製拼圖，以及動物造型高腳椅，目標就是要進一步攻佔北美親子市場。

「大器創意」運用傳統工藝材料重新詮譯東方的鳥籠「JinGoo間關」無線音響，結合LED燈光與藍芽音響，讓現代人在一整天繁忙步調後，在家中聽著如黃鶯般的優美樂聲，放鬆下來。「晏成設計」大膽運用「銅綠」及「金繕」(利用金漆將破損的陶瓷器皿修補而給予物件更珍貴的價值)兩種傳統工藝手工打造的珠寶托盤、飾品、燭台等作品，每件作品紋路皆獨一無二，將能打中追求獨特品味的買家。

「禾少設計」以取自樹皮與皮革的自然素材「樹革」製作皮夾、筆袋、筆記本，柔軟的樹革材質打破了木頭堅硬的印象，低調有質感的自然時尚極具特色。「Beyond Object」谿品設計遊走桌上文具、居家配件與個人配飾等不同類型物件，以解構手法探索物件本質，並大膽挑戰不同製造工藝的極限。「Magi-steel」鋼之藝以台灣精湛的薄鋼0.1mm切割及獨步的R角處理技術製作眼鏡及飾品，圓潤輕彈的產品質感在去年曼谷禮品家飾展大獲好評，今年將首次前進紐約禮品展測試歐美市場水溫。

(中時電子報)