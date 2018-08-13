德國黑啤酒滷台式豬腳！台灣美食展飄香秀美味

Ralf Dohmeier及麥可溫德兩位主廚大秀廚藝，40分鐘輕…啤酒滷豬腳。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

台灣小吃國際知名！很多觀光客來台必指定滷肉飯、牛肉麵、芒果冰、排骨飯！想一次嚐遍台灣特色美味嗎？現在在台北世貿一館展出的「台灣美食展」就能滿足你的需求！除特色料理外，還有大廚競秀，多場演講、活動、試吃！今年大會首度規劃中、英、日、韓4國語言導覽服務，同時開放團體預約，為的就是讓參觀民眾可以深度了解各館的策展重點和特色。

昨日是開展第三天，依舊人氣強強滾！廚藝大賽以「外國主廚新台灣味」為主題，邀請了2位大有來頭的德國主廚前來PK，以台灣味重新詮釋德國料理，現場民眾看得食指大動，直呼：「太香了！」美僑協會食品總監、前君悅行政總主廚Ralf Dohmeier以台式糖醋豬肉串，與溫德德式德式烘培餐館創辦人麥可溫德(Michael Wendel)的台式德國黑啤酒滷豬腳相互較勁，2人在40分鐘之內，以精湛的廚藝成功上菜！

兩位主廚在備料過程中，不時教導大家料理小撇步，亦俏皮地跑到對方的料理台嘗味道，或是幫對方烹煮，民眾看得不亦樂乎。溫德主廚一度提議要借食材給Ralf主廚使用，不禁使人想起過去台灣人常在煮飯時間向鄰居借醬料與食材的溫暖滋味。表演賽的最後，溫德主廚端出一盤以黑啤酒及台灣滷包熬煮而成的滷豬腳佐滷蛋，而Ralf主廚則端上台式糖醋豬肉串佐薯條，並將料理分享給現場民眾品嘗，實為一場兼具可看性、知識性及美味滿滿的料理表演。

廚藝教室民眾專注學習。（主辦單位提供）

廚藝教室更是美食展人氣強強滾之處，由於今年首度規劃料理台，讓民眾能夠跟著大廚動手作料理，活動開放現場免費報名，每日每場次一開放報名前便已吸引眾多民眾排隊等待。開展以來，不但吸引許多媽媽級的民眾報名，更有馬來西亞年輕情侶及法籍旅客報名參加，一旦活動開始，便是香氣四溢，眾多民眾皆聞香而來、躍躍欲試。

今年的廚藝教室料理主題包含美食月美膳桌餐料理、原味健康料理、美味早午餐及夏日輕食，由重量級的飯店主廚、電視名廚、人氣部落客、料理作家輪番上陣教學，今（13)日還有越南主廚、圓山飯店、台中金典酒店，及人氣部落客等料理專家帶著大家做料理喔！

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(中時電子報)

2018 台灣美食展
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