七夕前夕添浪漫！大武崙星空饗宴熱鬧登場

2018年08月13日 06:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過幾天，這週五（7月17日）就是七夕了！牛郎織女能不能在星空再相會呢？時逢盛暑，台灣夏夜空雲集，好不浪漫！「2018北海岸夏日海洋慶典」系列活動「大武崙星空饗宴」於12日下午7時在基隆大武崙砲台停車場熱鬧登場。

民眾開心賞星。（北觀處提供）

這次活動邀請到台北市天文協會及基隆市立武崙國中專業天文老師，搭配武崙天兵社團，以觀星為主軸，配合8月份天文盛事-英仙座流星雨，分行星觀測區、星空導覽區以及深空天體觀測區等3個活動區。

透過天文望遠鏡架設定位、實地觀測與現場解說指導，民眾可以明確觀測到天空上的火星、土星、木星、金星等行星。

民眾手上拿著觀星盤對照著天空，在導覽老師的介紹下，北斗七星、北極星、夏季大三角(織女星、牛郎星、天津四)一一被指認出來；今年首度設立的深空天體觀測區，讓民眾能夠觀察到星座、銀河、太陽系天體外，更外太空的星團、星雲和星系。另外為了延續民眾被引發的觀星魂，現場同時設有光學望遠鏡展售區，也吸引不少民眾參觀選購。

本次活動特別吸引一位行動不便的遊客全程參與，在無障礙環境中乘坐輪椅穿梭在每個活動區。涼風徐徐吹拂下仰望基隆星空，超過700人對著天空許願，播下的天文種子開始生根發芽，更多人看見夜晚的美麗，享受觀星的樂趣，也瞭解光害防制的重要，共同許下守護暗黑天空的承諾。

(中時電子報)