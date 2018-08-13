新莊區衛福部台北醫院火警 13人命危

2018年08月13日 06:30 中時 趙雙傑 、 譚宇哲

新莊區署立台北醫院發生火警。（趙雙傑攝）

新莊區署立台北醫院發生火警。（趙雙傑攝）

醫院疏散病患。（趙雙傑攝）

醫院疏散病患。（趙雙傑攝）

將病房病患轉院急救。（趙雙傑攝）

將病房病患轉院急救。（趙雙傑攝）

(08:20更新)今天凌晨4時36分，新北市新莊區衛福部台北醫院，7樓護理之家冒出火煙，消防局獲報前往搶救，疏散上百名醫護人員及病患，其中16名病患送醫前已無呼吸心跳，經搶救3人恢復生命跡象，火警原因仍待釐清。

新北市消防局今天凌晨4時36分獲報衛福部台北醫院發生火警，到場前火煙已大量冒出，警消全面疏散人員並同步拉水線上樓滅火，現場啟動大量傷病患機制，出動208人、76部救護車、消防車到場，火勢於5時27分控制，新北市副市長李四川也到場指揮。

李四川表示，起火點位於醫院7樓護理之家，共收容33名病患，多是50歲以上重症患者，起火的病房為7樓23房235病床，起火當下房內的外籍看護緊急通報護理站，隨即疏散房內4名病患，失火燃燒面積約10坪，但濃煙仍波及其他病房。

其中16名病患救出時已無呼吸心跳、3人重傷、5名輕傷，分別送往部立台北醫院、市立三重醫院、亞東醫院及新泰醫院，火警原因仍待釐清。

(中時 )