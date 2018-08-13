8月13日各報頭版要聞

2018年08月13日 07:17 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

為推動台灣實踐「無色覺醒」理念，旺旺中時媒體集團以理性、務實為基礎，針對藍綠惡鬥、經濟困境、司法沉痾、兩岸僵局，提出「無色覺醒十大主張」，做為「真道理性、真愛台灣」的行動綱領，盼政府依此跳脫意識形態，帶領人民走出困境，讓台灣人過更好的日子。

惡劣蛋商！桃園元山蛋品有限公司為降低成本，3年來從彰化、苗栗等10多家牧場收購變質、腐敗的雞蛋加工成液蛋販售，桃園市衛生局11日稽查，在廠內查獲大量長蟲、發霉的臭蛋和2萬5200公斤逾期液蛋，初估已有近45萬公升的臭蛋液流入市面，95家桃竹苗縣市下游業者受害；桃檢12日依刑法、食品安全衛生管理法，諭令負責人蕭姓父子50萬元、10萬元交保。

高中歷史科課綱「中國史」該不該納入「東亞史」，引發爭論。從課審委員結構來看，執政的民進黨可掌握接近過半委員，加上蕭竹均等學生委員過去是反國民黨課綱運動成員，在社會課綱中增列轉型正義，讓此次的審議更充滿政治味。

◎工商時報

基本工資漲定了！勞動部基本工資審議委員會將在本週四（16）召開，勞動部將彙整經濟指標及就業狀況變化等數據，作為當前經濟社會情勢分析。據了解，政方委員考量到國際經濟情勢不穩、下半年景氣未明，對基本工資調漲轉趨保守，多主張時薪漲7.1％至150元、月薪漲3.6％至2萬2,800元。

壽險業每年有龐大股息入帳，壽險大戶對台股操作成市場重要指標，據統計，國泰、富邦及新光三大壽險，第3季來買超聚焦中信金、兆豐金、中鋼、台泥、台積電等股，法人認為，金控股獲利暴衝、傳產漲價題材夯，蘋概股新機進入拉貨潮，是趨動壽險大戶大買因素。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周末發表公開演說及報章投書，指責美國與其他國家對土國發動經濟戰，而美元、歐元與黃金成為「子彈、炮彈與飛彈」。

◎旺報

我政府在南韓有20多筆土地，因歷史及台韓斷交等因素，目前由國民黨駐韓直屬支部等僑民團體長年占用，多年來外交部盼簽訂委託管理契約但進度遲緩，僑界盛傳不當黨產處理委員會將利用新任駐韓代表唐殿文上任後，全面追討。僑界將拒絕配合，一旦走上法律程序，在南韓承認一中原則下，被陸方承繼。

有關民進黨政府將全面追討在南韓的不當黨產，新任駐韓代表唐殿文與擬出任駐韓副代表的董思齊皆尚未到任，不表示意見。外交部昨天對此也不發表評論。但其實，即便兩岸外交實力落差甚大，台灣還是可以合法收回，但根本前提是，勿自我矮化，先站穩「國號叫中華民國」的立場。

有關我新任駐韓代表擬將解決20多筆國民黨在南韓的土地資產問題，專家對此表示，若走上法律途徑，恐將不利於我方。中國文化大學政治系特約講座教授陳一新分析，從國際法條文看來，大陸是有繼承中華民國大使館與相關產業之權，因此若進入到法律程序，韓國法院要不就是擱著暫時不判，要不就是大陸勝訴機率很大。

(中時電子報)