高雄》民進黨陷低點 他一句話點破韓國瑜要勝選關鍵

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（如圖）12日在高雄台糖物流中心舉辦「高雄市長您給問嗎」與青年有約座談會。（資料照,王錦河攝）

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中時電子報
／綜合報導

蔡政府執政兩年多，民調持續低落，向來被視為鐵票倉的高雄，選情也岌岌可危。有網友發文指出，現在是民進黨的低點，加上高雄經濟真的太差，許多年輕人選擇外出工作，而民進黨推出的參選人陳其邁也沒多優秀，他說現在是政黨輪替絕佳時機。其中有名網友說「高雄關鍵因素就在於長者票改變風向跟北漂青年票，不然那些長者的觀念反正都是換人做，還不如一個熟悉的」。

隨著年底腳步近，很多民調紛紛出爐，其中據TVBS最新民調，陳其邁支持度40%，韓國瑜支持度32%，藍綠支持度相差僅8%，許多支持者認為韓國瑜後勢看漲，可望成功翻轉高雄。

有網友在PTT發文指出，現在是民進黨低點，加上高雄經濟真的太差，年輕人也太多選擇外出工作，陳其邁也沒多優秀，他說現在正是政黨輪替絕佳時機。他分析指出，原高雄市部分 就算開出來韓國瑜贏陳其邁也不意外，但高雄縣部分恐怕會被拉開，像鳳山一輸輸到破表也沒救。他說韓國瑜只要加強這部分，絕對有勝選可能。

對此，有網友說「高雄關鍵因素就在於長者票改變風向跟北漂青年票，不然那些長者的觀念反正都是換人做，還不如一個熟悉的」、「問題就出在人家陳其邁已經開始跟賴清德一起談橋頭科學」、「我覺得韓國瑜很難選的原因是 中央不斷配著陳其邁一起丟資源下來 韓國瑜只要拿不到這塊 是能保證什麼?」、「不看好韓，但希望他可以用自身努力，讓高雄某些朋友擺脫藍綠的框架」。

此外，有網友認為，韓國瑜若要勝選，要從幾大方針下手，包括若要爭取老人票要勤跑基層，包括高雄縣；持續依謝長廷當年規劃高雄政策續做，並建立未來產業方向；多增加媒體曝光及任何增加第三方資訊呼籲年輕人返鄉投票等。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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