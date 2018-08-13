高雄》韓國瑜為何能在高雄攪動一池春水？ 網友這樣分析

2018年08月13日 08:01 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨在高雄市執政近20年，儼然為綠營鐵板一塊。但今年在國民黨籍韓國瑜的參選下，卻攪亂高雄選情一池春水。而韓國瑜的選戰手法，近來也在網路上引起討論，網友認為如果把韓國瑜和民進黨的陳其邁放在一個公平的環境，韓國瑜絕對會贏，更有網友列舉六點韓國瑜能得到選民青睞的原因。

網友於批踢踢表示，現在聊到高雄都是在聊韓國瑜會不會當選，沒人在鳥陳其邁，偷偷換顆西瓜上去也沒人會發現，陳其邁毫無討論與曝光度。若是將兩人「放在公平環境」下，陳其邁絕對會被打到趴。

更有網友指出韓國瑜在高雄這個艱困選區，能打到如此出色，是因為有下列六個特點，一是韓國瑜敢戰，光這點就沒幾個人做的到；二是他不只戰了，還戰得有聲有色；三是韓國瑜搶到話語權，如「又老又窮」形容現在高雄的困境，「南南合作」要解決現在農漁民找不到訂單的困境，搶到了話語權，對挑戰者來說選戰就成功一半；四是韓國瑜在網路的聲量越來越高，有他的影片都不少人觀看，難道youtube上面的留言都是韓的網軍？還是酸民反串？當然留言的不一定能轉化為實質選票，但如果這種病毒式的口碑相傳真能轉為一拉十，十拉百的效應，再加上有一定數量的外漂高雄人回鄉投票的話，高雄應該就會翻了；五是韓國瑜打選戰幾乎不口出惡言，反倒是他說了什麼對手就黑他一兩句；六是在北農時期韓國瑜將公司轉虧為盈，證明他真的有一套。

網友留言表示「我信了，換人做做看總比一灘死水好」、「陳其邁的政見很虛，講講幹話而已」、「除了台北，其他侯選人幹什麼完全不知」，更有網友拿出民進黨台北市長候選人姚文智相比，諷刺「姚文其實也搶到鎂光燈啊，口號也不少，怎麼十萬八千里XD」。

(中時電子報)