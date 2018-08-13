小英過境洛杉磯首站 統獨僑界互軋

僑委會「洛杉磯華僑文教服務中心 」外，手持民進黨旗的台僑正歡迎蔡英文總統到來。（陳建瑜攝）

友善列印
中時
僑委會「洛杉磯華僑文教服務中心 」外，「羅星中華會館」的華僑手持中華民國國旗，喊出「中華民國萬歲」，迎接蔡總統到來。（陳建瑜攝）

蔡英文總統抵達洛杉磯後，前往首站「洛杉磯華僑文教服務中心 」。在中心外，手持民進黨旗的台僑及手持中華民國國旗的華僑皆歡迎蔡總統到來。不過，場外仍有統派僑社喊出「反台獨、統一中國」的口號，而獨派派出小飛機掛上標語「台灣不是中國一部份」，兩派軋場意味濃厚。

蔡總統首次以元首身份訪視我國海外設立機構，各種僑社早已在僑教中心外守候蔡總統的到來，約有50多名，包含北美洲婦女會、南加州台灣人長輩會等台僑們手持民進黨黨旗揮舞，喊出「我愛總統、我愛台灣」。

另一邊則不到十人、來自「羅星中華會館」的華僑，手持中華民國國旗，並喊出「中華民國萬歲」。

蔡總統抵達僑教中心下車後，首先與華僑握手，華僑向總統問好，總統則微笑以對。之後與熱情的台僑一一握手。

不過，在總統參加完僑教中心活動完後，準備離開時，中心對面有一群手拉白布條，並喊出「反對台灣、統一中國」，向總統車隊表達聲音。

獨派僑團不甘示弱，租了一架小飛機，上掛著英文標語「Taiwan is not part of China」（台灣不是中國一部份）。但各方僑社並未發生任何衝突。

(中時 )

高雄》論韓國瑜贏的機率 網友這… 鼓勵台美人回台 總統指示僑委會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。