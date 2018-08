小英過境洛杉磯首站 統獨僑界互軋

2018年08月13日 08:13 中時 陳建瑜

僑委會「洛杉磯華僑文教服務中心 」外,「羅星中華會館」的華僑手持中華民國國旗,喊出「中華民國萬歲」,迎接蔡總統到來。(陳建瑜攝)

蔡英文總統抵達洛杉磯後,前往首站「洛杉磯華僑文教服務中心 」。在中心外,手持民進黨旗的台僑及手持中華民國國旗的華僑皆歡迎蔡總統到來。不過,場外仍有統派僑社喊出「反台獨、統一中國」的口號,而獨派派出小飛機掛上標語「台灣不是中國一部份」,兩派軋場意味濃厚。

蔡總統首次以元首身份訪視我國海外設立機構,各種僑社早已在僑教中心外守候蔡總統的到來,約有50多名,包含北美洲婦女會、南加州台灣人長輩會等台僑們手持民進黨黨旗揮舞,喊出「我愛總統、我愛台灣」。

另一邊則不到十人、來自「羅星中華會館」的華僑,手持中華民國國旗,並喊出「中華民國萬歲」。

蔡總統抵達僑教中心下車後,首先與華僑握手,華僑向總統問好,總統則微笑以對。之後與熱情的台僑一一握手。

不過,在總統參加完僑教中心活動完後,準備離開時,中心對面有一群手拉白布條,並喊出「反對台灣、統一中國」,向總統車隊表達聲音。

獨派僑團不甘示弱,租了一架小飛機,上掛著英文標語「Taiwan is not part of China」(台灣不是中國一部份)。但各方僑社並未發生任何衝突。

(中時 )