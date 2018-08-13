全國溫泉會議 打造國際級溫泉度假區

2018年08月13日 10:26 中時 廖志晃

南投縣有北港溪、埔里及東埔3大溫泉區，各具不同風情與特色。中華民國溫泉觀光協會13日邀集全國18個溫泉區會員代表，齊聚信義鄉東埔溫泉，並且特別邀請日本溫泉達人德村志成等人與會，就台灣溫泉產業發展提出建言。

近年來，縣府積極開發埔里鎮福興農場，要打造國際級的溫泉度假區；縣府爭取並獲核定前瞻計畫，將投入3億元，提升東埔溫泉區整體旅遊品質。

東埔溫泉區在玉山下，屬碳酸氫鈉泉，目前有5家溫泉標章業者；當地有豐富的農特產品如葡萄、梅子、蓮霧等，除了農村採果體驗，還有琉璃光之橋、彩虹瀑布、日月雙橋等景點，由於海拔較高，即使夏天氣候也不炎熱，吸引許多民眾上山泡湯。

中華民國溫泉觀光協會李吉田理事長表示，此次全國會員代表大會，邀請日本溫泉旅遊大師德村志成，及日本溫泉地域學會、國際溫泉研究院濱田真之社長，對於台灣溫泉產業的發展，園區環境的營造等提出建議；縣長林明溱也將親自出席，與溫泉達人及在地業者座談，共同為打造國際級的溫泉度假勝地努力。

李吉田表示，溫泉協會希望打造台灣的溫泉品牌，縣府努力打造觀光首都，並爭取前瞻計畫建設經費，目前已進行規畫設計，將傾聽專家及在地民眾意見，希望提升東埔溫泉服務品質，成為國際亮點。

(中時 )