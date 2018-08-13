鼓勵台美人回台 總統指示僑委會設單一窗口

蔡英文總統抵達洛杉磯後，前往首站「洛杉磯華僑文教服務中心 」，特別與當地台美青年人對話。（陳建瑜攝）

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蔡英文總統抵達洛杉磯後，前往首站「洛杉磯華僑文教服務中心 」，特別與當地台美青年人對話。現場不少台美青年人反應，政府部門對於招商有多頭馬車的現象。蔡英文總統當場指示，僑委會在美加12個中心，統一設立窗口，引導海外青年回台連結。

現場不少台美青年人社團的領袖向總統詢問，若台美青年人想回台發展，政府能提供何種服務，甚至台美青年人認為，政府各部門都很認真招商，但台美青年人不容易找到適合的窗口。

蔡總統聽完後當場指示僑委會委員長吳新興，美加12個中心，都設一個窗口，由這單一窗口引導至國內平台，而僑委會在國內也要負責整合其他部會的資訊，將各部會資訊、機會整合，形成一個好的連結。

蔡總統指出，目前台灣也有研發青年基地，跟輔助青年創業機制，更重要的是，將很多的商業金融機制做好，將創業所需的融資來源管道，跟社會連結。這些機制每個部會都想做，但需求方有經驗的年輕人反應，我們就把這個系統做好。

蔡總統強調，過去兩年時間，就是在修改很多的法律，過去從未聽過立法院24小時表決，這讓許多立委「這兩年老很多」。他們一步一步把以前認為麻煩的法律修改，將台灣創業環境打開，機會增加，台灣人才也很多，但需要跟其他地方的人才一起來做，這樣可能性會更大。

蔡總統笑說，不反對大家直接email給她，但台灣政府層層機制，等總統看到早已面目全非，或從來沒有送到總統這邊來，因此可以email給菊姐（陳菊）。

(中時 )

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