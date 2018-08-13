羅傑斯盃網賽》詹詠然遭逆轉 趕回亞洲拚亞運

2018年08月13日 09:09 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

寶島網球女將詹詠然，繼上週美國聖荷西女網賽女雙奪冠之後，本周轉戰加拿大蒙特婁羅傑斯盃網球賽，再度晉級女雙決賽，可惜這次結局不同，詹詠然和俄羅斯搭檔瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）在一盤領先優勢下，6：4、3：6、8：10遭到澳洲澳洲巴蒂（Ashleigh Barty）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs）逆轉。

賽後詹詠然透過臉書粉專表示：「很可惜的最後羅傑斯盃以兩分之差以亞軍作收，不過第一次跟Katia搭配就能夠有這樣好的成績我們彼此都很開心，感謝這一個星期支持我們的朋友們！」

雖然在蒙特婁屈居亞軍，不過詹詠然這兩周打下一座冠軍、一座亞軍，世界排名積分大進補，繼6月11日讓出WTA女雙世界第一之後，睽違8周再返女雙球后寶座，不過接下來她要拚雅加達-巨港亞運，必須放棄衛冕本周辛辛那提網球賽女雙冠軍頭銜，會被扣掉積分，因此下周最新排名將再次退位。

放棄力保世界第一，是因為詹詠然還有更重要的任務，這次她和妹妹詹皓晴再度合體，於雅加達亞運女雙出擊，姐妹倆上屆仁川亞運止步4強，本屆依然是中華隊奪金希望之一，她倆也希望透過曾打下10座職業賽女雙冠軍的好默契在亞運為國爭光。

詹詠然強調：「新一周女雙世界排名我將會重新回到世界第一，對我來說是個很大的鼓舞，但更興奮的是，我將參加亞運，雖然我必須放棄保住下一站去年在辛辛那提冠軍的900積分的機會，等同於下下週就確定要讓出世界第一的席次，但我還是覺得能夠出戰亞運是非常大的榮幸！」

詹詠然目前正從北美前往亞洲，務求盡快調整好時差，亞運網球賽程從19日進行到25日，結束之後，詹家姐妹就要趕赴美國紐約參加年度最後一場大滿貫賽美國公開賽。

(中時電子報)