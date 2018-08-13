小隻馬正妹泳衣cos太惹火 攝影師後面擠一團拍「直腸」

2018年08月13日 09:15 中時電子報 林毅

@HimeTakanashi 人氣相當高，不少攝影師專程來拍她 (圖／翻攝自twitter)

日本同人誌第94屆Comic Market(C94)盛大展開中，每到這時總會有無數專業的Cosplay(角色扮演)玩家出沒，打扮成動漫中的人物，因此也吸引無數攝影師前往拍攝。但一正妹小隻馬Coser穿著泳衣登場時，攝影師的行徑全讓人傻了。

這名身高僅148公分的小隻馬Coser「@HimeTakanashi」連續3天出沒C94現場，裝扮一天比一天還火辣，挑戰尺度極限的服裝與動作更是激起了攝影師的潛在的慾望，現場數名攝影師擠在小隻馬的屁股後，攝影機鏡頭甚至都要塞進Coser的屁溝裡面，但小隻馬完全不在意，大方拉扯泳衣讓攝影師們盡情拍照。

台灣網友看到也傻了：「這是在拍直腸嗎？」、「攝影機都要伸進屁股裡面了」、「一群老司機」、「老實說看了不是很舒服」、「妹子臉好紅...案情不單純啊」、「這是攝影師還是色淫師？」。

(中時電子報)