柯文哲青年發言人亮相 丁守中發言人：「羨慕他們年輕。」

2018年08月13日 09:11 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲為競選做準備，從300名報名者中海選出兩名發言人，分別是81年次的楊笙與82年次的蔡峻維，柯文哲則在發表記者會中提到，在生物的發展史上消失是常態、長存反而是例外，更指出只有蟑螂、藍綠藻等少數物種能活這麼久，但如果生物只是一直消失，卻沒有新物種出現，生物史豈不是要結束了？被外界解讀是在嘲笑藍綠兩黨。

記者提問藍營參選人丁守中，是否認為柯文哲所謂的「蟑螂」、「藍綠藻」是在暗諷藍綠兩黨，丁守中則回應：「只有不正常的人才會覺得別人不正常，只有他自己正常。」而被記者問道柯文哲新發言人的時候，丁守中則幽默回道：「柯文哲今天的言論就是跟發言人示範怎麼打嘴炮。」並強調，自己團隊裡面的發言人也很有能力，並拉著發言人楊植斗共同受訪。

丁守中讚道，楊植斗是他台大政治系以前的學生，文筆很不錯，團隊內的幕僚絕不會輸給柯文哲。楊植斗則表示，自己下午讀過資料，雖然自己也是81年次，但柯文哲新任的發言人年紀都比他小，楊植斗也坦言：「我很羨慕他們年輕。」

楊植斗過去曾任臺北市議員王鴻薇的法案助理兩年，對市政相對嫺熟，他提到，這兩位發言人看起來比較像政治素人，從300人的海選中脫穎而出，相當了不起，楊植斗表示，現在這一輩的年輕人對政治比較冷漠，有人願意投身這個環境，都該給予鼓勵，希望他們能保有改變世界的熱情。楊植斗也表示，在柯文哲身邊當發言人應該會比較辛苦，畢竟三天兩頭就要幫口無遮攔的柯市長擦屁股，自己在丁守中陣營則不會遇到這個問題。楊植斗認為，雖然丁守中老實，不會說出驚人之語來博版面，但臺北市需要堅毅踏實的人來當市長，而不是好笑的網紅。

(中時電子報)