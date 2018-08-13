帶孕妻搭高鐵無人讓位 吳鳳「基本概念」嗆佔博愛座2男

2018年08月13日 09:27 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

吳鳳不滿高鐵沒人讓位。(圖／翻攝自吳鳳臉書)

吳鳳「基本概念」嗆霸佔博愛座2男。(圖／翻攝自吳鳳臉書)

土耳其籍藝人吳鳳和台籍妻子陳錦玉(Rynne)結婚3年，育有1女Ekim，今年順利歸化取得台灣身分證，又即將迎接二寶到來，12日他在臉書發文，透露帶妻女坐高鐵，卻沒有人願意讓座，讓他不滿嗆2名佔博愛座年輕男子「完全沒看有人需不需要位子」。

吳鳳妻女陪他下台中工作，不過妻子一大早就就開始吐，女兒也嚇到哭，他趕緊送老婆掛急診，還要安撫寶貝女兒，好不容易安頓好，還要帶女兒去工作，拍攝期間都抱著她，背酸痛也沒有時間吃飯，收工後急忙趕回醫院，三人一起搭高鐵回家，讓他忍不住直呼「今天實在是很辛苦的一天。」

不過搭高鐵時，沒有位子坐，幸虧一位小姐讓出博愛座，才能讓太太休息，吳鳳不滿當時2名年輕男子，坐博愛座滑手機、吃便當，「完全沒看有人需不需要位子」，還好老婆身體比較好了，他也直呼回家真幸福，並說「給老婆位子的人很禮貌。跟台灣沒有關，跟人有關。土耳其一樣一些人不給，一些人馬上幫忙。正常。」

不少網友認為他有需要，應該直接說出來，不能對讓位抱太大期待，告知一下比較快，不過他認為坐在博愛座的人，應該要清楚位子是留給有需要的人，所以應該隨時注意環境，「懂道德的人不需要被其他人提醒，這個是非常基本的概念」。

(中時電子報)