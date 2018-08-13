摹寫自然尋生機！「造物實驗」從礦石揮灑藝術

2018年08月13日 09:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從樹枝綻放一朵花！彷彿在結冰的冬日帶給人一股盎然生機！「造物實驗」為金工工藝家王意婷多年於琺瑯領域的創作分享。展出內容將透過作者對自然的觀測，藉由礦石形式性格的描述及透過對物的模擬，拼湊成片段的記憶與假想。

王意婷畢業於國立台南藝術大學應用藝術研究所，主要工作為教授金屬工藝與自由創作，目前於國立台灣藝術大學工藝設計學系擔任客座助理教授。

王意婷作品多次參加國內外的展覽， 2013年成立「冶器金屬物件工作室」，並擔任多次文化創意人才培訓計畫及工藝人傳習計畫講師。

展出工藝家王意婷開幕現場親自導覽介紹。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

自然之中總存在著某種訊息，作者透過遊戲性的過程，以對話，以書寫，以轉譯，進而創造物。一為物的模擬，一為對物的象徵投射。運用首飾作品作為表述，形塑出對自然的直覺性描述。

並透過展演中的過程記錄、札記的手稿、採集物的收藏，回應創作中二元論之間的關聯與譬喻，之於工藝與手，透過金屬進行再造，從實驗中模擬出對話的原型，為物創造新的表述。

期望此展覽傳達出當代琺瑯的多元面貌與手法外，亦能透過展演分享作者思維的過程與手法，期待參觀的民眾能以不同的面向與作者對話。

「造物實驗–琺瑯創作展演」

展期： 8月11日至9月24日

時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館)

地點：台北當代工藝設計分館3樓。

(中時電子報)