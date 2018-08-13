9次榮獲世界最美的書稱號 雅昌用科技創新重塑藝術產業

2018年08月13日 11:39 中時電子報 喻華德

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月25日參訪深圳的雅昌藝術中心。據其介紹，雅昌文化集團創建於1993年，是立足於藝術領域的綜合性文化產業集團，以傳承、提升、傳播和實現藝術價值為使命，通過「為人民藝術服務」達成「藝術為人民服務」。

雅昌深圳藝術中心一樓展廳陳展各式印刷品及文創商品。（圖/雅昌文化集團）

雅昌深圳藝術中心的兒童區，提供兒童藝術啟蒙讀物。（圖/雅昌文化集團）

面對日新月異的技術發展和商業模式的變化，雅昌不斷創新，以工匠精神推動傳統加工業務向智慧製造和訂製服務進化；以藝術資料為核心，IT技術為手段，為藝術產業提供智慧化的藝術資料及IT服務綜合解決方案；以藝術空間為體驗，網路為平臺，充分釋放藝術產業內的資源潛力，滿足藝術專業人士和藝術愛好者的藝術生活需要。

迄今，雅昌文化集團已擁有北京、上海、深圳三大運營基地，杭州、廣州、南京、成都、西安、合肥六大藝術服務中心，產品和服務遍及全球數十國，服務藝術產業，豐富藝術生活，讓藝術之美永續留傳。

智造雅昌

雅昌把數位工作流程、智慧製造設備與傳統工匠技藝和現代審美相結合，打造藝術印刷中心、POD中心、創作中心，成為全球的書籍藝術品的智造訂製中心。

印刷廠房全景。（圖/雅昌文化集團）

雅昌擁有亞洲最大的影像處理中心，彙集了世界一流的圖像色彩處理設備。雅昌策劃設計中心集藝術圖書策劃裝幀、平面視覺設計、空間展示規劃、衍生產品開發為一體，為藝術家和藝術機構提供專業的綜合設計解決方案。

雅昌深圳藝術中心擁有世界最大的藝術書牆。（圖/雅昌文化集團）

雅昌深圳藝術中心的藝術書籍區。（圖/雅昌文化集團）

25年對藝術書籍創作的堅守，雅昌遍獲全球各種印刷大獎，斬獲各類國際印製大獎880多項，9次榮膺萊比錫「世界最美的書」稱號，69本書被評為「中國最美的書」。自2003年以來，雅昌12次問鼎被譽為全球印刷界「奧斯卡」的美國印刷大獎班尼獎，共覽得65項班尼金獎，在這項有68年歷史的國際頂級賽事上創造了中國和世界印刷企業的奪冠記錄。

「國有盛事，必有雅昌。」雅昌以卓越的品質和優質的服務，多次被委以中國大陸國家重大專案印製的任務，成功印製了《北京2008年奧運會申辦報告》、《上海2010年世界博覽會申辦報告》、《中國深圳第26 屆世界大學生夏季運動會申辦報告》等重要產品。

2006年，雅昌完成與英國出版社合作的「巨型書」《曼聯》的印刷任務，此後承接了多部文體界巨型書的海外訂單。目前，雅昌在世界幾十個國家或地區注冊商標近300個，包括世界智慧財產權組織、馬德里公約國 (美國、英國、法國、義大利、瑞士、德國、日本、瑞典、新加坡、韓國、俄羅斯、捷克、歐盟等)、歐盟商標局、加拿大等。

智慧雅昌

智慧雅昌為藝術家，藝術機構和藝術愛好者提供藝術品的資料獲取、分類、儲存與管理，以雅昌藝術網為平臺，打造雲藝家、雲藝展、雲交藝、雲藝圖四大解決方案，充分滿足廣大藝術愛好者在看內容、逛展覽、查資料、做交易等應用場景中的需求。

中國藝術品資料中心是對中國藝術品數位化資源進行採集、儲存、研究與增值再利用的綜合智慧平臺，是目前全球範圍內最完整、應用最廣泛的藝術品資料平臺。

在資料庫的基礎上，雅昌于2000年成立「雅昌藝術網」。作為中國最大的綜合性藝術服務平臺，雅昌藝術網承接雲端藝家、雲端藝展、雲端交易以及雲端藝圖解決方案，憑藉雅昌藝術市場監測中心（AMMA）的資源和專業研究，結合在藝術領域近20年深耕，與大陸文化部等政府單位、故宮等文博機構、全球藝術院校、百度等網路集團及海外研究機構長期戰略合作。

雅昌深圳藝術中心的會員中心。（圖/雅昌文化集團）

雅昌藝術網除主站之外，目前還開發了藝術頭條、藝術看展、拍賣電子圖錄、雅昌交藝等APP，以及ARTPLUS、破殼計畫(協助青年藝術家)等專門藝術推廣專案，擁有逾300萬藝術領域專業會員、1500萬日均流覽量，穩坐全球藝術網首位，是藝術從業者、藝術投入者及藝術追隨者通往藝術之門的第一選擇。

雲藝家，是雅昌為藝術家打造的一站式綜合服務解決方案，通過一對一的管家式服務，全面覆蓋藝術家藝術生涯的學習、創作、推廣、銷售的每一個階段。對於藝術家個性化的需求，專屬管家會在第一時間與藝術家進行溝通，從而制定專屬服務方案。

未來，雅昌將繼續構建數位化藝術文獻庫,用科技帶動藝術知識傳播,推動藝術商品交易效率提升。融科技之力，傳藝術之美—這是雅昌矢志不渝的追求。

雅昌深圳藝術中心的會員中心一景。（圖/雅昌文化集團）

文化雅昌

雅昌憑藉20多年為文化藝術服務積累的資源和經驗，與全球藝術家、藝術機構合作，打造藝術教育中心、流動美術館和傳給雅昌，以「服務專業、公益大眾」為宗旨，致力於提升藝術專業人群、藏家、精英藝術愛好者和大眾藝術愛好者的藝術品位和藝術修養，實現藝術為人民服務。

雅昌深圳藝術中心的書房。（圖/雅昌文化集團）

雅昌藝術中心整合全球優秀藝術資源打造的全球首創的全景式藝術服務綜合平臺。通過藝術圖書館、藝術書店、展示空間、藝術學院，為藝術專業人群、藏家及精英藝術愛好者提供專業書籍、藝術課程及藝術訂製服務；為藝術愛好者帶來公益性藝術普及教育與欣賞，全面提升全民藝術品位和修養。

「流動美術館」變革傳統的辦展模式，通過網路+的形式，以藝術欣賞為核心，藝術教育和藝術消費為延展，將學校、社區、藝術館、商業中心和交通樞紐轉變為享受藝術薰陶、提升美學素養的藝術空間，為廣大藝術愛好者提供三大類五種產品，以此創建卓越的大眾藝術普及教育平臺，推動中國藝術教育事業的發展。

雅昌深圳藝術中心的書房。（圖/雅昌文化集團）

「傳給雅昌」以「提升影像藝術價值」和「讓影像藝術之美走進每個人的生活」為使命，整合雅昌在攝影藝術領域服務攝影師二十餘年的資源、技術和經驗，憑藉智慧便捷的數位化訂製平臺，一鍵上傳照片，自由編排設計，按使用者需求，將影像產品及訂製服務帶給每一位元熱愛攝影的人。

雅昌深圳藝術中心會員中心中的中國藝術區。（圖/雅昌文化集團）

雅昌還整合藝術產業的資源，制定產業適用的藝術標準，通過藝術課程、沙龍、展覽、遊學和藝術訂製項目，為高所得者提供藝術生活方式服務；通過科技與藝術的融合,開展超級IP內容的跨界合作，將創意與生活連接，為消費者的個性化美學生活創造賦與能量。雅昌將自身的藝術資源、財富與資料傾斜於大眾，使大眾能夠得到更多藝術教育與服務，最終讓藝術充分造福社會。

(中時電子報)