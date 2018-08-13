母愛最偉大！水獺「金莎」為子逼退野生獼猴

2018年08月13日 09:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

母愛最偉大！為母則強！前幾年還是超可愛的水獺「金莎」，成為媽咪後，不僅辛勤照顧寶寶，呵護牠們健康長大！前幾天，入侵水獺區域，「金莎」為了寶寶，勇敢逼退野獼猴，讓保育員好敬佩，直野生獼猴說牠是一個稱職的「好媽媽」。

今年暑假動物園意外熱鬧，頻頻有野生台灣獼猴前來拜訪。（台北市立動物園提供）

今年暑假動物園意外熱鬧，頻頻有野生台灣獼猴前來拜訪，繼6月下旬闖入猴島、遭原有猴群圍毆的野生獼猴雄性個體，7月下旬竟然又來了一隻雄性野生獼猴，這隻野生獼猴不但遊走在台灣野山羊戶外活動場，還三度進入歐亞水獺戶外活動場，淡定看著水獺游泳，且毫髮無傷地全身而退。

野生獼猴進入歐亞水獺戶外活動場。（台北市立動物園提供）

但面對這隻壯碩的野生台灣獼猴，可急壞了護子心切的歐亞水獺媽媽「金莎」，原本悠游在大水池裡的三隻水獺，一見野生獼猴出現在仿岩上，立即全數衝回巢箱商討大計，過了一段時間，由媽媽「金莎」先出巢箱探視敵情，從水路慢慢逼近並以突擊前進方式，試探猴力攻擊指數有多強，而水獺寶寶們則乖乖聽媽媽的話，留在相對安全的水裡。在「金莎」大戰「野生台灣獼猴」幾回合後，終於逼退野生獼猴離開水獺們的生活空間，也讓我們再次看到「金莎」母性堅強的一面！

監視器影像：歐亞水獺「金莎」勇敢的驅趕野生獼猴，保護小孩。（台北市立動物園提供）

由於歐亞水獺是夜行性動物，動物保育員平常必須得仰賴監視器畫面，來觀察及掌握水獺寶寶們的成長狀況，並即時給予所需的協助。動物園從監視器影像擷取的畫面，邀請大家一起思考歐亞水獺育幼情形，僅透過畫面來推測成長狀況，可不是一件容易的事，「寶貝們還好嗎？」舞台競賽活動，就等你來挑戰。

闖進歐亞水獺活動場的野生公獼猴。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園「2018動物夏夏叫-全能保育員」，本週六(8月18日)將推出「歐亞水獺之夜」，晚上5點歡迎到大門內廣場前，參加舞台「寶貝們還好嗎？」競賽活動。

先測試一下你的判斷力，7點接著到台灣動物區歐亞水獺戶外場，聽聽歐亞水獺的保育員分享工作經驗。全程聽完夜間Keeper's Talk並加入FB粉絲專頁者，即可獲得當週主題動物徽章！詳情請前往2018動物夏夏叫活動官網。

(中時電子報)