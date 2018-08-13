藍綠候選人太弱 陳敏鳳揭北市選舉荒謬局面

2018年08月13日 09:59 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

年底縣市長選戰逼近，在台北市長一役，很多民調都顯示，台北市長柯文哲支持度持續領先國民黨參選人丁守中以及民進黨參選人姚文智。對此，資深媒體人陳敏鳳說柯文哲每天正經事不多，廢話反而不少，再加上藍綠陣營候選人都很弱，她諷刺台北市長選舉形同每天進入「鬼劃符」的荒謬局面。

民進黨已提名姚文智參選台北市長，仍有綠營議員、里長力挺柯，北市里長邱碧珠因公開挺柯P，遭民進黨台北市黨部決議不提名，姚文智辦公室發言人洪立齊更點名友柯的北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜應考慮退黨，民進黨內部因挺不挺柯引發爭議。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，柯文哲底下掛著五成的綠營支持者恐是再怎樣都不能讓國民黨執政的深綠選民，而這種堅守藍綠壁壘的深藍深綠支持者，讓柯文哲不必檢驗談話、政策，繼續成為台北市長連任者，甚至未來恐角逐2020年總統大位。

陳敏鳳認為，藍綠傳統政治人物雖有很多固定的意識型態和黨派之見，但在市政建設上，這些藍綠的分區並不重要，因此在市政層次，堅持不讓國民黨當選或者不讓民進黨當選，都是藍綠令人厭惡之點，也成了讓柯能得利之處。陳說當有人自信可領導民意、網意，就沒什麼進步的需要，也才會說出台灣最大問題在於有任期的選舉，「當台灣最大公約數的民主制度，都可以被推翻了，柯文哲未來還會在乎誰？」

(中時電子報)