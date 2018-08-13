羅傑斯盃網賽》像鬥牛犬兇悍 納達爾生涯80冠到手

2018年08月13日 10:02 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

納達爾在獲勝的當下，跪在球場上，興奮地朝天空吶喊。（美聯社）

世界球王納達爾（Rafael Nadal）今天清晨在加拿大多倫多羅傑斯盃男網大師賽決賽，以6：2、7：6（7：4）擊敗過20歲生日的希臘小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿下個人在ATP巡迴賽的第80座冠軍，也是生涯第33座ATP 1000等級大師賽冠軍、第四度稱霸羅傑斯盃及今年第5冠。

「如果你們兩星期前告訴我，能夠拿下羅傑斯盃冠軍，我壓根不會相信。」納達爾賽後說，「用冠軍展開硬地賽季是很棒的開始，尤其能夠在多倫多封王意義重大，ATP 1000等級大師賽競爭很激烈，很難常常奪冠，所以這是很重要的一座冠軍，我很開心。」

羅傑斯盃男單決賽日，剛好是西西帕斯生日，可惜無法用冠軍替自己慶生。（美聯社）

因為時差關係，多倫多今天還是8月12日，正是西西帕斯的生日，可惜無法用冠軍送自己一份大禮，他表示：「雖然納達爾看起來跟你我一樣是凡人，但在場上他會變成一頭野獸、怪物，我說真的，跟他比賽會有這種感覺，我必須更努力，有朝一日希望能達到他這樣的高水準。」

西西帕斯還說：「納達爾不太會出現漏洞，他永遠會像頭鬥牛犬咬著你不放，讓你在場上很難受。」

(中時電子報)