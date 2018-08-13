中市西區、南區：學府路、公館路正式開通

2018年08月13日 10:22 中時 馮惠宜

台中市鐵路高架化西區公館路銜接南區學府路13日正式開通，地方民代一起共襄盛舉。（馮惠宜攝）

台中市鐵路高架化西區公館路銜接南區學府路13日正式開通，此處為六叉路口，交通號誌相當複雜。（交通局提供）

號稱是台中市鐵路高架化後都市縫合最艱難的一哩路：西區公館路、南區學府路，經地方多年爭取終於在13日正式開通，台中市也在清晨盛大舉辦開通典禮，唯複雜的六叉路口，交通安全備受矚目。

台中市交通局13日上午8點在學府路、建國北路、公館路、自由路匯集的路口舉辦通車典禮，由市長林佳龍主持，立委黃國書、地方議員江肇國、李中、何敏誠、邱素貞、鄭功進、以及前議員林珮涵等人共同出席；林佳龍也宣告在該路口開通後，鄰近的鐵路高架增設五權站也計畫在10月運轉。

交通局長王義川指稱，台中市在鐵路高架化後，為打破過去鐵道切割的情況，市府和鐵道局積極推動都市縫合計畫，進行地下道填平及道路新闢，其中學府路、公館路的打通也是其一，原本要來往鐵路兩側的民眾要透過林森路或五權路，繞道時間約15分鐘，但學府路、公館路打通後，時間大幅縮減為1分鐘，提供民眾更便捷的道路。

開通之後，除學府路、公館路外，此路口也匯集自由路、建國南北路形成六叉路口，考量行人及駕駛安全，交通號誌分四方向輪放，其中受益最大的即是從南區到西區光明國中就讀的學生，在上下學尖峰時間，交通局承諾會透過號誌引導延長行人通行時間。

市議員邱素貞指出，這條道路打通工程順利進行，將可促進南區與西區的繁榮發展。市議員江肇國說，該路段打通後，也能直接串聯中興大學商圈與與西區美術館商圈、第五市場、台中州廳等，是鐵路高架化後，縫合前後站最重要的道路之一。

(中時 )