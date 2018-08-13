影》 台北醫院大火九死 賴揆道歉：查起火原因　各醫院借鏡

2018年08月13日 10:23 中時 郭建伸 、中時電子報／ 楊馨 、 湯萱樂 、中時電子報／

新莊的衛福部立台北醫院護理之家13日凌晨發生火警，傷亡慘重。(中央社)

新北市新莊區署立台北醫院7樓護理之家13日病房大火

衛福部台北醫院今天凌晨傳出火警，造成多起死傷。行政院長賴清德上午受訪時說，他已要求衛福部成立應變小組，由於衛福部長陳時中代表台灣出席APEC相關會議，目前先由次長薛瑞元擔任應變小組召集人。賴說，一定要妥善安置受影響的病人，「所有病人的醫療都不可以中斷」，包含開刀房、急診室及加護病房一定要迅速恢復。

賴清德說，也要檢討整個失事原因，避免類似情況產生；他已要求衛福部，此次教訓在全國各大醫院應作為借鏡，加強醫院本身的自主防災能力，萬一有類似情況產生，才有辦法將影響降至最低。

薛瑞元說，已要求盡快公布不幸事件發生的真正原因，檢討到底是怎麼造成，有沒有任何需要檢討改進的地方，調查後立刻向社會大眾說明。

賴清德上午前往警政署，替選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會致詞。他說，新莊台北醫院護理之家發生大火，造成多人傷亡，他代表行政院向病人、家屬以及社會大眾道歉，並感謝新北市消防局、警、義消第一時間便將火勢撲滅，避免災情擴大。

賴說，一定要妥善安置受影響的病人，不論是留在醫院本身或轉往其他醫院治療

(中時 )