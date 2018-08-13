智慧鐵人競賽 《台南人騎虱目魚上學》完美演出蟬聯冠軍

2018年08月13日 11:14 中時 林志成

教育部青年署主辦的「第16屆智慧鐵人創意競賽-決賽暨國際邀請賽」，歷經半年的比賽，7月底於世新大學畫下本屆競賽的終點，去年榮獲技職組冠軍的《台南人騎虱目魚上學》，今年再次得到冠軍，團隊們表示不敢置信。

智慧鐵人創意競賽今年第16屆共有883隊、5761位高中職學生報名參加，經過全國6場次分區初賽、24小時的複賽，最後共有25支國內隊伍與其他11支國際隊伍參與連續72小時不間斷的決賽挑戰。

決賽過程分為主軸任務及關卡任務，各團隊藉由闖關過程中獲得的虛擬貨幣，得以在虛擬商店購買特定商品，運用這些商品，在有限時間內完成主軸任務。本次決賽主軸任務主題為「翅膀」，而每個關卡的關主皆是過去參與過智慧鐵人創意競賽的小鐵人，這也象徵著鐵人MAKER精神的傳承與延續。

《台南人騎虱目魚上學》今年再次得到冠軍，團隊成員表示，今年的主題「翅膀」較為抽象，團隊一開始從飛機、螺旋槳、雞翅等具體事物發想，最終將翅膀連結人類的慾望，傳達人類在追求跟天使一樣擁有翅膀飛翔的同時，也開始了對欲望的渴求，原本象徵美好的白色羽翼漸漸染成黑色，這樣的反思獲得評審們的青睞，也讓團隊成功衛冕冠軍。

來自慈濟大學附屬高級中學的《是嗎是吧，可以嗎？對嗎對吧，可以吧？》獲得國內一般組冠軍與國際組亞軍的殊榮，面對「翅膀」這個主題，該隊以一幅畫的概念為出發，呈現實現夢想所需要的過程、探索以及動力。

慈濟大學的隊員們表示，過去多數獎項皆由北部高中獲得，因此在去年獲得獎項後便增加了自信，他們告訴自己：「一個真正好的舞台，它不會管你原本的背景是什麼，就發揮自己原本該有的創意，把自己表現到最好！」

而比起一般人認為翅膀是用來飛翔的工具，首度晉級決賽的《ICIC》對於「翅膀」有著不一樣的詮釋，他們認為對於殘疾人士來說，裝上義肢之後，就像是可以飛過面對的障礙，這樣的解讀不但讓該隊獲得國內一般組亞軍，更拿到國際組冠軍！

(中時 )