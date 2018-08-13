枯木開花 雲林啟能中心木段竟發芽生苞

2018年08月13日 10:46 中時 許素惠

雲林縣華聖啟能中心中庭鳳凰木修剪下來的枝幹當布置用，不著土竟然發新芽並開花。（許素惠攝）

雲林縣華聖啟能中心中庭鳳凰木修剪下來的枝幹當布置用，未種進土裡，生命竟還持續。（許素惠攝）

真正的神奇樹！雲林縣土庫鎮華聖啟能中心中庭有棵鳳凰木，中心在今年2月間修剪，社工保留一段樹幹做為節慶活動等布置素材，在無水無土的情況下，不料竟神奇地發新芽，而且還含苞開花，大家直呼是奇蹟！

華聖啟能中心中庭的鳳凰木樹齡超過一甲子，從前身的天主教幼兒園至今，宛如聖母一樣守護著不同年齡層及不同需求的孩子，被視為中心之寶。

今年2間該中心雇工修剪樹身，裁下許多樹幹枝葉，社工員揀選了一段枝幹形狀優美的加以保留，做為節慶活動空間布置之用，該樹幹就在繁忙的生活節奏中被移進移出，不是被妝點上手摺花，就是掛上香包、粽子，或是彩帶燈球等，熱鬧非凡。

神奇的事就在忙碌中悄悄孕生，今年5月間社工發現這株「忙得不可開交」的樹幹竟然發芽長出新葉，大家都很驚喜，最不可思議的是，未久又冒出花苞來，6月底還開出豔紅花朵，近日第二波含苞，再次讓大家嘖嘖稱奇。

華聖啟能中心主任劉振旺指出，俗話說：「枯木逢春再生」，是還植根於土地，但該樹幹完全沒著地，也沒有水，沒想到只有空氣及部分陽光，竟能持續生命不輟，實在是奇蹟，也或許是神蹟！

(中時 )