環保葬正夯 台南市民政局推動「植存」概念受歡迎

2018年08月13日 11:14 中時 程炳璋

台南市4年前在大內公墓區打造一處類似樹葬的「植存」園區，以「生生不息，循環再利用」的觀念，將骨灰灑進地下當草皮養分，大受歡迎，台南市民政局今年在園區旁另闢2期園區，打造更完善的植存環境，預計10月底前完工啟用。

「我死後骨灰灑向大海就可以」是現代民眾越來越多的身後觀念，台灣各縣市近年推動樹葬、花葬與海葬等各種環保葬方式，儀式簡單又便宜。

以台南市發展類似樹葬概念的「植存」園區為例，每個骨灰埋進植被草地只要3000元，比起現有每個納骨塔位動輒數萬元，還要加上每年的清潔費用，便宜許多，家屬每年來到如同公園般的草地上祭拜祖先，同樣能表達慎終追遠的思念。

台南市在大內區發展植存環保葬4年，今年7月為止已有1520位申請使用，有「生生不息，循環再利用」的植存概念原本沒有埋設人數限制，但骨灰在土壤分解需一段時間，為了待分解後再埋下一批骨灰，暫時限定埋設數量。

因植存越來越受歡迎，台南市民政局今年在大內區一期園區內，再開闢半公頃土地開發2期園區，第一批可容納3000個骨灰量，10月底可完工啟用。

官方在使用2期園區時，同時觀察1期園區骨灰分解成效，進行植被、土質與排水系統改善、加入適合分解骨灰的化學菌種，加速骨灰在土壤內分解，以便重複再使用。

(中時 )