台北醫院大火 賴揆要求成立應變小組 妥善安置病人

最高檢察署13日在警政署召開「107年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，行政院長賴清德致詞。(陳志賢攝)

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位於新北市新莊區的衛福部立台北醫院7樓安寧病房13日凌晨發生火警，消防局獲報到場控制火勢，疏散民眾，醫院大廳有如臨時病房。中央社記者王鴻國攝 107年8月13日

衛福部台北醫院凌晨大火，造成9死16傷慘劇，行政院長賴清德上午代表行政院向病人、家屬以及社會大眾道歉，他強調，已要求衛福部成立應變小組，妥善安置病人。

賴清德今天參加最高檢察署在警政署召開「107年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」前接受媒體採訪，作上述表示。

賴清德說，台北醫院護理之家大火，造成重大傷亡，他代表行政院向病人、家屬以及社會大眾道歉，同時感謝新北市消防局，警義消在第一時間撲滅火勢，避免災情擴大。他已經指示衛福部成立應變小組，由次長薛瑞元擔任召集人，積極處理解決。

他表示，首先，一定要妥善安置受影響的病人，不管是留在醫院本身或是轉往其他醫院治療，所有病人的醫療都不可以中斷，避免影響他們的健康；其次，台北醫院要全院總動員，必要的話尋求衛福部或行政院相關部會協助，儘速恢復醫院功能，特別是開刀房、急診及加護病房等救命的單位，一定要迅速恢復。

最後，要檢討整個失事原因，避免類似情況再發生，他已要求衛福部把這次事件，在全國各大醫院作為借鏡，要加強醫院本身自主防災能力，萬一若有類似情況產生，才有辦法將影響降至最低。

(中時 )

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