還好店員懷疑 OL九萬差點飛了

2018年08月13日 11:12 中時 謝明俊

一名賴姓女子日前網購人氣名店糕餅，結果交易紀錄遭駭客盜取，轉給詐騙集團使用，向賴女騙稱先前網購帳款被誤設成分期付款，須購買遊戲點數才能解除，賴女誤以為真，到住處附近一家電子賣場欲購買遊戲點數時，店員發現有異報請中正二分局廈門所員警趕往協助，及時阻止賴女被騙。

中正二分局廈門街派出所警員林瑞得、高挺鈞，是在里前擔服巡邏勤務時，接獲通報指出轄內電子賣場，有一名女子疑似遭遇詐騙情事需要警方協助，警方立即趕赴現場。據電子賣場店長向警方表示，有一名賴姓女子來店內欲購買新臺幣9萬元MYCARD遊戲點數，店長覺得賴女疑似遭詐騙，所以才打110報案。

警方經向賴女查證，她是在附近上班，前陣子在網購人氣名店糕餅後，有自稱網路購物客服來電，謊稱該筆帳款誤設分期付款，須以購買遊戲點數方式解除分期付款，警方告知這是詐騙慣用手法不必理會，耐心解說並列舉165發生詐騙實例，經過警方苦口婆心勸說方使賴女大夢初醒，成功攔阻賴女購買遊戲點數，賴女對於電子賣場店長熱心與警方協助深表感謝。

中正二分局表示，暑假期間，多數學生會打工兼差，賺取零用錢，中正第二分局在暑期青春專案期間，加強防制詐騙案件發生，籲請民眾接獲類似網購交易問題電話，務必先循正確管道查詢，任何指示「至ATM自動櫃員機操作或購買遊戲點數卡，以解除分期付款」等說詞，均屬詐騙，千萬不可聽信操作，白白讓辛苦賺來的薪水被詐騙集團輕鬆取得，各店家若發現消費者有遭騙之虞，請及時向警方通報，而民眾遇有任何疑似詐騙情形，亦請立即撥打165查詢。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )