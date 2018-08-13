傷害累犯 服刑期間兇殘殺害同房獄友判十年

2018年08月13日 11:22 中時 呂妍庭

陳姓男子在嘉義監獄服刑期間，因遭同房黃姓獄友嫌他發出聲響吵到他睡覺，一時氣憤揮擊對方頭部，見對方後腦撞到牆壁倒地不起，陳男又踢踹獄友身體多下，造成獄友外傷性顱內出血等多處傷勢，送醫救治多天死亡，嘉義地方法院審理，認為陳男見對方倒地，不僅未立即通知監所人員，還繼續踹對方，且至今未與死者家屬和解，依傷害致死罪判他有期徒刑10年。

判決書指出，目前在押中的陳男和黃姓死者共同分配住在嘉監病舍17房，2017年12月22日上午5點半，死者因不滿陳男吵到他，下床走到陳男床邊質問他，而陳男明知死者後方就是牆壁，竟突然出手朝死者頭臉部大力揮擊，死者當場後仰傾倒，頭部直接撞擊牆壁倒地，之後陳男又從床下跳下來，連續踹踢死者腹部、腰部、頭部和腳多下，導致死者顱內出血、頭皮7公分撕裂傷和腹部鈍傷等傷勢。

經監獄戒護人員發現將死者送醫，惟死者因有對衝性顱腦鈍力損傷，引發蜘蛛膜下腔及腦實質出血，今年1月11日凌晨2點43分宣告不治死亡，之後死者父親因不甘老年喪子提出告訴，檢察官提起公訴。

判決書認定陳男的傷害犯行與死者死亡加重結果有相當因果關係，嘉監也出具被告在台中榮總嘉義分院身心科就診紀錄，判定陳男罹患妄想型思覺失調症，但經嘉義分院鑑定陳男犯案時的精神狀況，他的認知功能未明顯受損，且對犯案過程可清楚表達，顯見案發當下陳男並無妄想情形。

判決書指出，陳男一開始否認犯行，法院審理才坦承犯罪，但迄今未和死者父親和解，取得家屬諒解，又有公共危險、竊盜、傷害等前科屬累犯，最後依傷害致死判他10年有期徒刑，可再上訴。

(中時 )