永續發展萬里蟹 產期禁捉抱卵母蟹

2018年08月13日 10:56 中時電子報 綜合報導

台灣萬里蟹最大產地來自俗稱「西北漁場」的富貴角外海，為了讓萬里蟹資源能夠永續利用，中央訂下「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」保育規定，新北市府呼籲漁民每年8月16日至11月15日萬里蟹繁殖期間，嚴禁捕捉抱卵母蟹，讓萬里蟹的美味能一直流傳下去。

永續萬里蟹，抓大放小抱卵母蟹不抓。（新北市漁業處提供）

花蟹大於8公分可以捕捉販售。（新北市漁業處提供）

捉大放小、不抓抱卵母蟹

新北市政府從101年起行銷萬里蟹，同步向北海岸漁民宣導「捉大放小、不抓抱卵母蟹」保育觀念，並與行政院農業委員會協調103年頒佈蟳蟹類漁獲管制措施，嚴禁漁民捕撈甲殼寬小於8公分三點蟹、花蟹，及甲殼寬小於6公分的石蟳，另外，每年8月16日至11月15日萬里蟹繁殖期間，不得捕撈抱卵母蟹。

港邊稽查三點蟹。（新北市漁業處提供）

三點蟹大於8公分者才可捕捉販售。（新北市漁業處提供）

三點蟹大於8公分者才可捕捉販售。（新北市漁業處提供）

新北市漁業處表示，誤捕禁止捕撈之過小螃蟹或誤捕抱卵母蟹，不論存活或死亡，應立即放回海中，不得攜帶入港或持有，市府將在禁捕期間會同農委會、海巡署組成稽查小組，不定期於漁港及魚市場進行突擊稽查行動，嚴格取締違規捕撈過小螃蟹及任意棄置死蟹等不法行為，展現政府保護海洋資源之決心，執法項目將加列取締違規捕撈抱卵母蟹，遭查獲不法者將依法嚴懲，請漁民務必自律，不要以身犯法；同時也呼籲消費者，請共同落實萬里蟹嚴選守則，拒買拒吃過小及抱卵母蟹，在選購、享用萬里蟹時也為海洋資源的永續盡一分心力，讓萬里蟹的美味能一直流傳下去。

(中時電子報)