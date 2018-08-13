國安會講稿爭議說不清楚　議員痛批柯P硬凹

2018年08月13日 11:00 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲去年到上海參加雙城論壇，會中發表「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」論述，回台遭受抨擊。事後柯上節目哽咽稱講稿有給國安會，是對方已讀不回，但日前柯又自爆講稿有AB版，送給國安會的版本沒有相關論述。今議員吳世正痛批他說謊，不料柯回應，「我從來沒說我送的稿有兩岸一家親跟命運共同體」，此話一出挨批硬凹、玩文字遊戲。

吳世正今在議會專案報告提出3點質疑，柯稱自己是墨綠，又說兩岸一家親，根本互相矛盾；再者，明明當初送國安會的講稿就沒有兩岸一家親、兩岸命運共同體論述，事後卻說有送稿，只是對方不回；第三，有媒體獨家報導雙城論壇講稿存在AB版本，卻遭市府壓新聞，柯還嗆「到底我們擺平你了沒有？」他要求柯現場解釋清楚，不要再規避責任。

柯文哲說，墨綠是他的出身，但作為台北市長，為了台灣最大利益，要維持城市交流的善意，所以提出兩岸一家親，沒有互相矛盾。他強調，從台灣價值到兩岸一家親是務實處理，不希望變成意識形態爭論。

至於國安會講稿，柯文哲辯稱，「我從來沒說過我的稿裡面有兩岸一家親跟命運共同體」，另外他本人沒有，也未曾下令市府發言人壓新聞、處理記者。

此話一出，議員秦慧珠痛批，柯屢次公然說謊，應該向國安會、民進黨、蔡英文、節目主持人陳雅琳和中天陳姓記者道歉。不料柯回嗆，不要隨便說人家說謊，「你這才要道歉」。他強調，總統府、國安會至今都說他們沒收到講稿，這才是問題。

秦慧珠表示，柯說有送講稿去，幕僚蔡壁如也說國安會有人來拿，問題是送的稿子裡根本沒有在上海講的兩岸論述，國安會當然說沒收到，柯到現在還要硬凹，「你把大家當白痴啊？」

(中時 )