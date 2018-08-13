東石高中新二代苦熬3年 吳宜道與楊諒為獲金牌

嘉縣立東石高中校長楊長鉿（左三）、東石高中家長會長林文正（右二）及指導教師陳柏妤（右一）等人，特別送上祝福予獲獎學生。（張伊珊攝）

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嘉義縣立東石高中電機科學生，左起至右為吳宜道、蔡少翔與楊諒為等人，參加第48屆全國技能競賽決賽，表現相當亮眼。（張伊珊攝）
嘉縣東石高中學生吳宜道和楊諒為同班同學，也均來自新住民家庭，2人備賽過程「彼此漏氣求進步」，一舉奪金相當開心。（張伊珊攝）

嘉義縣立東石高中電機科學生，吳宜道、蔡少翔與楊諒為等人，參加第48屆全國技能競賽決賽，分別榮獲室內配線工金牌、銀牌奬及工業配線工金牌獎，表現相當亮眼，創下校方歷年最佳成績。其中吳宜道和楊諒為同班同學，也均來自新住民家庭，2人備賽過程「彼此漏氣求進步」，一舉奪金相當開心。

指導教師陳柏妤指出，吳宜道和楊諒為皆為應屆畢業生，現雖已確定能為國立勤益科技大學新生，但2人仍具雄心壯志且好學上進，不僅自發性留校準備全國競賽，生活作息也幾乎與在校生相同，每天訓練8小時從不喊累，有時為了省下午餐費用，乾脆吃泡麵果腹，如今獲得金牌肯定，便能前往台灣科技大學就讀電機系，一圓2人夢想。

吳宜道表示，母親是緬甸人，父親因身心障礙關係多半待在家中，自已還有位正在讀書的哥哥，家庭經濟來源，幾乎依賴媽媽在粉刷工廠的收入，相當辛苦。為不讓媽媽擔心，他全靠自己打拚「回報」母親，如今苦熬終於有收穫，除得到金牌外也有獎金8萬元，未來打算要作為讀大學費用。

校長楊長鉿表示，吳宜道和楊諒為當時入學成績均為5B，只要他們願意學習，校方便會全力支持，「有想法就有辦法」，同時感謝校內教師與主任的付出，今年得以創造高峰，未來將維持穩定發展，讓東石高中成為嘉縣海區學子就學的第一選擇。

(中時 )

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