罵金溥聰法院認證男妓 馮光遠判賠50萬並道歉定讞

作家金溥聰（左），國安會前秘書長金溥聰(右)。（報系資料照）

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作家馮光遠撰文諷刺國安會前秘書長金溥聰與前總統馬英九有「特殊性關係」，獲判無罪定讞後，3年前他又在臉書以「法院認證的男妓」「混蛋」等批評金，遭金提告求償，高院判決馮光遠判須賠償50萬元、臉書刊登道歉啟事，他不服提上訴，最高法院駁回確定。

金溥聰與馮光遠的紛爭導因，馮在2013年於個人部落格「國寶級白目馮光遠在此」連續發表文章，諷刺馬金2人有「特殊性關係」，金提告認為馮影射他與馬有同性戀關係，涉嫌誹謗，但馮光遠被判無罪定讞。

作家馮光遠（中）8日在臉書上宣布退出時代力量，他說，他當初所認知的「時代力量黨」已經變質成為一個「國運昌隆黨」的時候，他不希望他的努力，最後都成為特定人士收割的成果。（檔案照片）中央社　106年1月8日

2015年3月起馮光遠又在臉書上，以「關於特殊性關係之臨時性寫作」為標題，內容以「法院認證的男妓。」「混蛋、爛咖、下流胚」批評金溥聰，金憤而提起自訴，並向馮光遠求償100萬及登報道歉。

刑事部分，台北地院認為，馮的用語並非指特定個人，判他無罪，案經上訴，高院認為依據社會一般通念，他的這些用語已損及金的名譽，構成公然侮辱罪，將他判罰5000元，可易服勞役50天。

民事部分，北院判馮光遠須賠償15萬元，但不須登報道歉，高院認定馮以輕蔑、粗鄙言詞貶損金的人格，且未具體引述評論事實，侵害金的名譽權，判馮須賠償50萬元並在臉書刊登道歉啟事1天，馮光遠不服提上訴，最高法院駁回定讞。

另外，金溥聰被馮光遠指與前總統馬英九有 「特殊性關係」，憤而提告求償部分，高院更審判決馮光遠須賠償50萬元，目前最高法院審理中。

(中時 )

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