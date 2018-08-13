萬華老翁捷運迷路 熱心員警助返家

捷運警察隊第一分隊警員丁名倫，日前協助一名迷途老翁回家。〔警方提供〕

友善列印
中時

家住北市萬華區的雋姓老翁，日前獨自出門搭乘捷運，想要南下高雄尋老友，卻在捷運上迷路，北市捷運警察隊第一分隊員警獲報趕往捷運車廂協助，老翁疑有失智傾向說不清楚自家地址，員警最後利用警用M-Police人臉辨識系統查出老翁住處，通知家屬帶回，讓家屬感激萬分。

捷運警察隊第一分隊警員丁名倫，是在日前擔服車廂巡邏勤務，接獲通報有位老人需要協助，丁員到場了解發現一名長者，身上沒有身分證件，也記不清楚自家住址及家屬聯絡電話，只知自己姓雋，現年80歲，要到高雄找朋友，卻迷失方向。丁員靈機一動，利用警用M-Police人臉辨識系統，比對查出老翁身分資料，居住在臺北市萬華區，丁員隨即聯繫當地轄區員警提供老先生家中聯絡電話，並將老翁帶往隊部休息，最後順利聯絡到老翁兒子，前往分隊帶回老父親，家屬十分感激警方協助照護頻頻道謝。

捷運警察隊表示，丁員日前才以不完整電話號碼拼湊協助心障少年返家，短短1個月又運用警用M-Police人臉辨識系統協助迷途長者返家，其為民服務精神可嘉，丁員謙虛表示，身為警職人員，能透過自身所學幫助需要幫助的人，就是他從警的目標，未來他仍將本著此精神繼續為大眾服務，同時也呼籲社會大眾，家有高齡老人或弱智身障者，外出時儘量由家人陪伴，並請記得隨身配帶名牌、身分證明或電話，

(中時 )

疑鄰居迴轉不慎 2歲男童社區前… 元山臭蛋事件　桃衛生局回收563…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。