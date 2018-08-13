萬華老翁捷運迷路 熱心員警助返家

2018年08月13日 11:35 中時 謝明俊

家住北市萬華區的雋姓老翁，日前獨自出門搭乘捷運，想要南下高雄尋老友，卻在捷運上迷路，北市捷運警察隊第一分隊員警獲報趕往捷運車廂協助，老翁疑有失智傾向說不清楚自家地址，員警最後利用警用M-Police人臉辨識系統查出老翁住處，通知家屬帶回，讓家屬感激萬分。

捷運警察隊第一分隊警員丁名倫，是在日前擔服車廂巡邏勤務，接獲通報有位老人需要協助，丁員到場了解發現一名長者，身上沒有身分證件，也記不清楚自家住址及家屬聯絡電話，只知自己姓雋，現年80歲，要到高雄找朋友，卻迷失方向。丁員靈機一動，利用警用M-Police人臉辨識系統，比對查出老翁身分資料，居住在臺北市萬華區，丁員隨即聯繫當地轄區員警提供老先生家中聯絡電話，並將老翁帶往隊部休息，最後順利聯絡到老翁兒子，前往分隊帶回老父親，家屬十分感激警方協助照護頻頻道謝。

捷運警察隊表示，丁員日前才以不完整電話號碼拼湊協助心障少年返家，短短1個月又運用警用M-Police人臉辨識系統協助迷途長者返家，其為民服務精神可嘉，丁員謙虛表示，身為警職人員，能透過自身所學幫助需要幫助的人，就是他從警的目標，未來他仍將本著此精神繼續為大眾服務，同時也呼籲社會大眾，家有高齡老人或弱智身障者，外出時儘量由家人陪伴，並請記得隨身配帶名牌、身分證明或電話，

(中時 )