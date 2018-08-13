遭河馬攻擊1死1傷 台肯亞旅行團回程又遇車禍15傷

2018年08月13日 11:09 中時電子報 尉遲佩玉 、中時/ 王思慧 、中時/

台灣旅客在肯亞遭河馬攻擊，交通部觀光局指出，該團由鶴悠旅行社辦理「2018肯亞動物大遷徒」旅行團，旅遊期間為8月2日至8月13日，領隊為高月霞，兩名旅客被河馬攻擊，造成一死一傷。沒想到該團在搭遊覽車回飯店途中又發生車禍，目前有15人受傷，觀光局表示，經聯繫外交部非洲司，已囑我駐南非代表處及僑委會，派員前往肯亞當地處理後續事宜。

觀光局表示，8月11日台灣時間晚間8時30分該團旅客張Ｏ川(男,66歲)及吳Ｏ德(男,62歲)，於肯亞納依瓦莎湖遭湖中河馬竄出攻擊，導致張Ｏ川重傷不治，吳Ｏ德腳部挫傷。該團由領隊處理張員死亡後續處理事宜，其餘團員由隨團攝影顧問馮Ｏ科繼續引導後續行程。

該團原定於當地時間8月13日搭乘華航CI836班機返台，但班機取消，該團於搭乘遊覽車返回飯店休息途中發生車禍，目前已知旅客送往肯亞首都奈洛比 MATTA hospital急救，已掌握有15人受傷，詳細情形旅行社尚在瞭解中。

鶴悠旅行社已聯繫家屬、公會及保險公司，亦請我國駐南非代表處協助。該公司已投保旺旺友聯產物保險之責任保險，意外死亡500萬(30人)、意外傷害醫療20萬元。

觀光局表示，已責請該旅行社妥善處理後續相關事宜並通報，將持續追蹤必給予必要協助。

(中時電子報)