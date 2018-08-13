影》老虎伍茲再發威 PGA錦標賽摘亞軍

老虎伍茲在PGA錦標賽最後一洞推進小鳥，振奮揮拳。(美聯社)

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中時電子報
跟在伍茲身後的觀眾。(摘自推特@Ian_OConnor)

老虎伍茲(Tiger Woods)真的非常厲害，他在今年最後一場大賽美國PGA錦標賽大發神威，決賽輪繳出64桿(-6)，一度直指大賽冠軍，最後以總桿數266(-14)獲得亞軍。美國柯普卡(Brooks Koepka)表現穩健守住領先，以264桿(-16)摘下生涯第3座大賽冠軍。

伍茲首輪打得很掙扎，抓了4隻鳥才勉強平標準桿，之後他連續兩輪都繳出-4桿的好成績，決賽輪更是猛抓8鳥，以及兩次精彩的兩桿進洞。在第11洞伍茲長推桿的力道只小了一點點，球停在洞口令人扼腕，加上第14洞、第17洞兩次失手，最終錯失冠軍。

伍茲對自己表現很滿意，他賽後表示：「非常感謝那些支持我的球迷，這對我的意義重大，我1年前根本不敢想像我能在近兩場大賽打出這樣的好成績。」決賽輪繳出-6桿確實是無可挑剔的好表現了，伍茲後方跟隨著大量球迷，為他每一次精彩的揮桿高聲喝采。

奪冠的柯普卡抱回198萬美元獎金，伍茲118萬美元。雖然柯普卡才是冠軍，但是跟在伍茲後面的觀眾實在太多了，整場比賽的焦點始終是在伍茲身上，這就是大球星的威力。《高爾夫文摘》前日才刊出一篇專欄：為何柯普卡當不上明星？

柯普卡的推特追隨者勉強突破10萬人，老虎伍茲則是627萬。柯普卡感嘆地說：「大家都認為我應該是在麥當勞打工度日的那種人，我前進的動力就是來自於他們，我要證明他們都錯了。」

(中時電子報)

美國選手柯普卡摘下PGA錦標賽冠軍。(美聯社)
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