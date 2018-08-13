比亞運運動家早出征 朱團受邀印尼里哈拉國際表演藝術節演出

2018年08月13日 11:27 中時 趙靜瑜

2018印尼亞運即將於下週展開，朱宗慶打擊樂團率先出擊，應印尼薩里哈拉國際表演藝術節（Salihara International Performing Arts Festival）之邀首度前進印尼雅加達舉行「擊樂之悅」音樂會，演出取目包括〈三部曲〉、〈射日〉、〈鑼鼓慶〉與〈J效應〉等，展現朱團多年在擊樂藝術上的細膩詮釋與文化視野。

位於印尼雅加達南部的薩里哈拉表演中心（KomunitasSalihara）是印尼首所非公立的多元藝術中心，由作家、藝術家、記者和藝術愛好者組成，自2008年成立以來，提出許多藝術創作與推廣的創意專案，並與世界接軌，展開國際交流。

薩里哈拉國際表演藝術節（SIPFEST），由薩里哈拉表演中心每兩年舉辦一次，策劃一系列舞蹈、戲劇和音樂節目，如今已成印尼重要的藝術盛會之一。

這場音樂會朱團也將推出拿手曲目〈媚影〉，該曲由朱團委託國人作曲家劉昱昀創作，取材自傳統民間故事《鍾馗嫁妹》，以打擊樂與琵琶協奏曲形式演出。今年樂團邀請台北市立國樂團合作琵琶演奏家鍾佩玲連袂演出，這是兩團繼2016年成功合作跨界演出《界》之後第四度攜手合作。

除了印尼薩里哈拉國際表演藝術節之外，朱團也受邀赴泰國國際音樂舞蹈藝術節演出。

(中時 )