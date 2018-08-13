MLB》下戰可能強碰「客場魔咒」 陳偉殷：強制改變不見得好

2018年08月13日 11:20 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

馬林魚陳偉殷今天先發面對大都會，6局投球挨支安打失分，球隊終場以分不敵，陳偉殷下場先發有可能在客場出賽，談及自己主、客場的數據差異，他當作是一種挑戰：「強制改變不見得是好事，而是要從中學習自己能控制什麼。」

1局上陳偉殷出現保送，接著大都會以盜壘、高飛犧牲打攻下分數。2局上馬林魚一壘手迪崔(Derek Dietrich)失誤讓大都會進佔一壘，隨後陳偉殷遭瑞耶斯(Jose Reyes)轟出2分砲。6局上再遭康佛托(Michael Conforto)轟出陽春砲。

總計陳偉殷先發主投6局用了108顆球是本季新高，挨4支安打包括2支全壘打失4分其中2分為責失分，投出6次三振與2次四壞保送，防禦率5.32。

今天陳偉殷與捕手哈勒戴(Bryan Holaday)搭配，他認為與瑞爾穆托(J.T. Realmuto)搭配感覺差不多，「都是照自己的感覺在走，沒有大問題。」

此外，陳偉殷今天變化球用量偏多，跟以往相當不同，他解釋：「其實沒有特別多，以往都是硬拚的感覺，以變化球擾亂打者是我想做的嘗試。」

依照陳偉殷的先發輪值相隔天數，他下次先發有可能會在客場出賽，不過他並沒有被「客場魔咒」所束縛，「為何要一直強調客場投不好，要做甚麼改變，強制的改變不見得是好事，重要的是從中學習自己能控制什麼。」

(中時電子報)