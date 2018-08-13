環保署嚴加把關廢塑膠廢紙進口 僅工廠具進口資格

2018年08月13日 11:26 中時 李宜秦

廢棄物管理處處長賴瑩瑩說，未來將只有合法工廠可進口廢塑膠與廢紙，有利於控管進口廢棄物來源。圖／李宜秦

中國大陸自去年起實施禁廢令，導致我國今年上半年廢塑膠進口量成長為去年同期2.5倍，為使國內廢棄物可有效利用，同時保障國內市場不被排擠，環保署預告修正相關法案，將限制進口廢塑膠來源、型態、材質；限制進口廢紙的種類，另外也將對輸入者資格有所限制，未來僅有工廠具進口資格。法案最快10月實施。

目前《屬產業用料需求之事業廢棄物公告事項》中明列的廢棄物，包括廢塑膠及廢紙，可不需申請透過工廠或貿易商直接進口，然而因中國大陸實施禁廢令，該國自2017年底後禁止進口生活來源的廢塑膠、未經分類的廢紙等24種固體廢棄物，導致我國進口量倍增，2017年上半年的廢塑膠進口量為去年同期的2.5倍，同年廢紙進口量也達高峰，影響到收購價格。

據回收業者表示，廢塑膠去年年初每公斤收購價超過3元，去年年底已剩2元，到今年僅剩5角到1元；廢紙去年的收購價為4元，兩個月前跌至3.5元，目前價格僅剩2元。

為不干擾市場、不造成環境負荷，環保署預告修正《屬產業用料需求之事業廢棄物公告事項》，未來將限制進口廢塑膠來源，僅限塑膠製程產生的腳料與不良品，且必須是單一塑膠材質與單一型態，不可混雜其他產品；另限制進口廢紙來源，僅限回收的未漂白牛皮紙、瓦愣紙或紙板，且須已完成分類，不可含有非紙類的雜質。

另外為有效控管來源，未來將限制輸入者資格，僅限依法辦理工廠登記者或符合免辦理登記規定的工廠可進口廢塑膠與廢紙，原具資格的貿易商將不可再自行進口。廢棄物管理處處長賴瑩瑩表示，過去廢塑膠的輸入者大約是工廠與貿易商各佔一半，廢紙則是多由紙廠進口。她說，限制進口者的身份，可加嚴把關進口物來源。

(中時 )