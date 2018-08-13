2018亞太影展巡迴 富宇社區發揮「影」響力

2018年08月13日 11:22 中時 盧金足

盧金足／台中報導

對焦自己的光！第58屆亞太影展將於9月1日登場，熱血環島宣傳活動「亞太x獨立電影巡迴展」起跑，除了在全台10個縣市的國際酒店、咖啡廳及藝文空間舉辦，更與富宇建設合作，在台中、新竹等富宇社區獨家播映，住戶一起在家看電影，獲得娛樂效果，也從劇情中體會不同的電影故事。

富宇建設協理周燕槿表示，電影是人生與社會文化的縮影，相較於商業院線片，平時較少見的獨立電影，幾乎只有在獨立電影節才有機會見到，希望可以透過在社區舉辦的方式，打破「電影只能在特定場域播放」的思維，呼應富宇讓藝術走入生活的理念。

「發揚在地文化精神！」周燕槿說，分享生活中的美好事物是富宇社區生活的一部分，10場放映會、上百部精采作品吸引住戶踴躍參與，今年亞太影展台灣時隔八年重拾主辦權，期盼透過文化與分享的力量，攜手住戶一起為台灣加油。

「亞太x獨立電影巡迴展」為期三個月的環島獨立電影放映活動，規劃於全台10個城市、超過50個放映點，陸續舉辦150場放映會，會中播放上百部平時不易取得、2017 FFIFA電影節得獎的各國獨立電影作品。

「亞太x獨立電影巡迴展」由亞太影展、富宇建設及草悟廣場聯合主辦，播映地點除國際酒店、咖啡廳及藝文空間之外，還包含富宇台中「帝國之心」、「晴美」、「綠都心」、「晴美學」，及新竹「權峰」、「東方之星」等社區，場場都有導演或影評人參與映後座談，分享創作理念及影評賞析，帶著好作品走遍全台之餘，拉近觀眾與創作者之間的距離。

今年亞太影展，由張鈞甯擔任親善大使，亞太影展官方公布台灣入圍名單，包含劇情片《再見瓦城》、《阿莉芙》、《親愛的卵男日記》、《紅衣小女孩2》、《自畫像》，以及紀錄片《血琥珀》、短片《七歲那年的初次見面》、動畫《基石》與極短片《紅燈》。

(中時 )